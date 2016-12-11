Serie A, Sassari-Trento 69-66. Alle 12 big match Venezia-Milano

Lo spettro della quinta sconfitta consecutiva, ad un certo punto, stava diventando triste realtà al PalaSerradimigni:, ed era davvero difficile immaginare una reazione degli uomini di coach Pasquini. Invece, grazie ad un'ottima ripresa, la Dinamoe a rompere quel filotto di risultati così negativo che l'aveva allontanata dalle zone nobili della classifica: contro l'Aquila Trento finisce 69-66 per i biancoblu sardi. Come detto, il primo tempo è tutto di marca trentina: l'Aquila è più tonica e si porta rapidamente sul +13, mandando in tilt la retroguardia sarda. Quando lo svantaggio tocca i 15 punti, Pasquini chiama timeout: sarà decisivo. Da quel momento in poi la Dinamo diventa un'altra squadra:All'inizio dell'ultimo quarto la situazione è in parità: la Dinamo accelera ancora, Trento prova a riagguantare il punteggio, ma Baldi Rossi fallisce entrambi i tiri da fuori che sarebbero valsi l'overtime. La giornata di campionato prevede un succosissimo Venezia - Milano alle ore 12.e proviene dalla splendida vittoria in trasferta al PalaDelMauro contro la Sidigas Avellino; l'avversario, stavolta, è ancora più duro, ma sarà interessante vedere come reagirà Milano dopo una settimana turbolenta,Reggio Emilia, seconda forza del campionato, va a far visita ad una Openjobmetis Varese in crisi nera - cinque ko nelle ultime sei gare - sconfitta anche nel derby contro Cantù., ma il coach non si sente affatto i due punti in tasca e invita alla massima concentrazione. Va proprio a Cantù un'altra "big" del torneo, la Sidigas Avellino,Ma non va dimenticato che gli irpini, in trasferta, hanno il miglior rendimento dopo Milano., mentre interessante è la sfida del PalaAlpitour tra la Fiat Torino e la Pasta Reggia Caserta. Chiudono il quadro Pesaro-Brindisi e Capo d'Orlando-Pistoia.