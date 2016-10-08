Serie A, seconda giornata: grande attesa per Reggio Emilia - Sassari e Milano - Avellino

La seconda giornata del campionato di basket di serie A regala già delle sfide ad altissimo livello., il primo vero incrocio tra due delle pretendenti al trono dell'Olimpia Milano. Il debutto di Reggio Emilia è stato un disastro:sotto i colpi della Pasta Reggio ed in particolare di Alexander Czyz. Il riscatto è d'obbligo, ma l'avversario è di quelli più ostici:, per dimostrare di essere tornata pienamente competitiva dopo le delusioni della passata stagione. Nemmeno il tempo di riposare e domani alle 12 subito un'altra gara thriller:, altra candidata a rompere le uova nel paniere ai ragazzi di coach Repesa. Entrambi i team sono partiti bene, battendo rispettivamente la Betaland Capo d'Orlando e la Fiat Torino,. Lo scontro di domani sarà importante per entrambe: Milano ha bisogno di conferme, Avellino capirà se può davvero insidiare lo scettro biancorosso. Grande emozione per la Germani Brescia, che torna a disputare un match casalingo in Serie A dopo 28 anni: l'avversaria è la Red October Cantù, per un derby tutto lombardo che regalerà certamente spettacolo., che sarà di scena sul parquet dell'Aquila Trento, mentre la Openjobmetis Varese attende la Pasta Reggia Caserta, partita alla grande con la vittoria contro Reggio Emilia., mentre Torino sfoggerà per la prima volta il nuovo sponsor Fiat in una gara ufficiale al PalaAlpitour: l'avversaria è la Consultinvest Pesaro di coach Piero Bucchi. Chiude il quadro il posticipo di lunedì sera (20:45), con laimpegnata sul proprio parquet contro l'di coach Meo Sacchetti.