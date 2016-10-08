Home Protagonisti Andrea Bargnani trascina il Baskonia al successo contro un grande Murcia

Andrea Bargnani trascina il Baskonia al successo contro un grande Murcia

di Redazione 08/10/2016

Bargnani è uno dei migliori in campo nella grande rimonta del Baskonia contro il Murcia che era in vantaggio di 15 punti nella prima frazione. Non poteva esserci miglior debutto per Andrea Bargnani al cospetto dei suoi nuovi tifosi. Grazie al suo fondamentale apporto, il Laboral Kutxa Baskonia è riuscito a rimontare gli avversari, vincendo il secondo match di Liga Acb. I baschi si sono imposti per 87-75 sull'Ucam Murcia e il Mago azzurro ha messo a referto ben 20 punti con 9/19 dal campo. Non è stato semplice però per la squadra di casa, sconfiggere gli avversari che sono partiti davvero forte mettendo la museruola all'attacco del Baskonia. Il Murcia ha chiuso il primo quarto avanti di 13 punti per poi incrementare il vantaggio a fine primo tempo, chiudendo con un sorprendente 22-37. Nel terzo quarto è Bargnani a suonare la riscossa dei padroni di casa che piazzano un parziale di 33-14 nel terzo quarto ribaltando la contesa. Il Mago realizza alcuni canestri importanti dalla media distanza mettendo a segno anche un paio di bombe dall'arco che hanno sospinto la sua squadra sempre più in alto. A conclusione di gara i baschi si imporranno per 12 punti, un punteggio assai severo per il Murcia, padrone del campo per un tempo, ma troppo fragile nei momenti decisivi del match. Bargnani chiude con 20 punti, risultando il migliore tra i suoi. Ma importante è stato anche l'apporto fornito da Blazic (14 punti) e dall'ungherese Hanga che ha riportato 23 di valutazione con i suoi 9 punti, 8 rimbalzi e 4 assist. Nel Murcia, benissimo Facundo Campazzo e Victor Faverani, con 16 punti di valutazione.