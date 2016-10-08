NBA, preseason: i baby Lakers mettono paura a Denver (97-101)
di Redazione
08/10/2016
Proseguono le gare di preseason tra le squadre NBA in vista dell'inizio del prossimo campionato del massimo campionato professionistico statunitense, che prenderà il via il prossimo 25 ottobre. I giovanotti dei Los Angeles Lakers hanno fatto il loro esordio casalingo con un'ottima prova contro i quotati Denver Nuggets. Alla fine l'ha spuntata Denver 101-97, ma i gialloblu hanno tenuto testa fino alla fine, trascinati da D'Angelo Russell e Clarkson. E' proprio su quest'ultimo che si concentrano maggiormente i riflettori, dato che coach Walton potrebbe utilizzarlo come sesto uomo: al terzo anno nella Lega, da Clarkson ci si attende una maturazione che possa far fare un bel salto di qualità al roster losangelino. L'obiettivo dei Lakers è proprio quello di valorizzare i propri giovani e permettere loro di crescere senza l'assillo di dover per forza raggiungere un posto nei playoff. Per Denver il discorso è diverso: i Nuggets hanno come obiettivo la postseason, e hanno bisogno di trovare fluidità di manovra e compattezza tra i reparti. Se Brandon Ingram deve ancora ambientarsi e trovare la posizione giusta in campo (e ci mancherebbe), è legittimo aspettarsi qualcosa in più da Mudiay, in particolare in chiave 'punti pesanti'. Intanto coach Malone può godersi un'ottima coppia di giovani lunghi come Nurkic e Jokic, abili nei passaggi e pericolosi anche da fuori. Denver ha dato ampio spazio in questo match alle seconde e terze linee: ci sarà tempo per rivedere all'opera Danilo Gallinari, che riveste un ruolo di prim'ordine nella franchigia del Colorado. NBA, RINNOVATO L'ACCORDO CON SKY ITALIA La NBA e Sky Italia hanno annunciato ieri l’estensione della partnership esistente, che vedrà Sky Italia ospitare il portale www.nba.com/italia, la nuova destinazione online ufficiale della NBA in Italia. Come riportato dal "Corriere dello Sport", Sky Italia trasmetterà quattro partite in diretta a settimana, inclusi 22 match delle ‘NBA Sundays’ in prime time durante la regular season.
