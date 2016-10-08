Caricamento...

NBA, preseason: i baby Lakers mettono paura a Denver (97-101)

preseason nba lakers denverProseguono le gare di preseason tra le squadre NBA in vista dell'inizio del prossimo campionato del massimo campionato professionistico statunitense, che prenderà il via il prossimo 25 ottobre. I giovanotti dei Los Angeles Lakers hanno fatto il loro esordio casalingo con un'ottima prova contro i quotati Denver Nuggets. Alla fine l'ha spuntata Denver 101-97, ma i gialloblu hanno tenuto testa fino alla fine, trascinati da D'Angelo Russell e Clarkson. E' proprio su quest'ultimo che si concentrano maggiormente i riflettori, dato che coach Walton potrebbe utilizzarlo come sesto uomo: al terzo anno nella Lega, da Clarkson ci si attende una maturazione che possa far fare un bel salto di qualità al roster losangelino. L'obiettivo dei Lakers è proprio quello di valorizzare i propri giovani e permettere loro di crescere senza l'assillo di dover per forza raggiungere un posto nei playoff. Per Denver il discorso è diverso: i Nuggets hanno come obiettivo la postseason, e hanno bisogno di trovare fluidità di manovra e compattezza tra i reparti. Se Brandon Ingram deve ancora ambientarsi e trovare la posizione giusta in campo (e ci mancherebbe), è legittimo aspettarsi qualcosa in più da Mudiay, in particolare in chiave 'punti pesanti'. Intanto coach Malone può godersi un'ottima coppia di giovani lunghi come Nurkic e Jokic, abili nei passaggi e pericolosi anche da fuori. Denver ha dato ampio spazio in questo match alle seconde e terze linee: ci sarà tempo per rivedere all'opera Danilo Gallinari, che riveste un ruolo di prim'ordine nella franchigia del Colorado. NBA, RINNOVATO L'ACCORDO CON SKY ITALIA La NBA e Sky Italia hanno annunciato ieri l’estensione della partnership esistente, che vedrà Sky Italia ospitare il portale www.nba.com/italia, la nuova destinazione online ufficiale della NBA in Italia. Come riportato dal "Corriere dello Sport", Sky Italia trasmetterà quattro partite in diretta a settimana, inclusi 22 match delle ‘NBA Sundays’ in prime time durante la regular season.  
