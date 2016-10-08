NBA, preseason: i baby Lakers mettono paura a Denver (97-101)

in vista dell'inizio del prossimo campionato del massimo campionato professionistico statunitense, che prenderà il via il prossimo 25 ottobre. I giovanotti dei Los Angeles Lakers hanno fatto il loro esordio casalingo con un'ottima prova contro i quotati Denver Nuggets., ma i gialloblu hanno tenuto testa fino alla fine, trascinati da D'Angelo Russell e Clarkson. E' proprio su quest'ultimo che si concentrano maggiormente i riflettori, dato che coach Walton potrebbe utilizzarlo come sesto uomo: al terzo anno nella Lega,che possa far fare un bel salto di qualità al roster losangelino. L'obiettivo dei Lakers è proprio quello die permettere loro di crescere senza l'assillo di dover per forza raggiungere un posto nei playoff. Per Denver il discorso è diverso:, e hanno bisogno di trovare fluidità di manovra e compattezza tra i reparti. Se Brandon Ingram deve ancora ambientarsi e trovare la posizione giusta in campo (e ci mancherebbe),, in particolare in chiave 'punti pesanti'. Intanto coach Malone può godersi, abili nei passaggi e pericolosi anche da fuori. Denver ha dato ampio spazio in questo match alle seconde e terze linee: ci sarà tempo per rivedere all'opera, che riveste un ruolo di prim'ordine nella franchigia del Colorado.La NBA e Sky Italia hanno annunciato ieri l’estensione della partnership esistente,, la nuova destinazione online ufficiale della NBA in Italia. Come riportato dal "Corriere dello Sport", Sky Italia trasmetterà, inclusi 22 match delle ‘NBA Sundays’ in prime time durante la regular season.