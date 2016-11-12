Serie A, che sfide: Milano ospita Sassari, grande attesa per Avellino-Reggio Emilia

La settima giornata del campionato di Serie A di basket maschile non ha in programma anticipi, nè sabato nè domenica nella consueta ora di 'pranzo'., con la sola eccezione del posticipo serale tra l'Olimpia Milano e la Dinamo Sassari e quello di lunedì sera (ore 20:45) tra l'Aquila Trento e la Fiat Torino. Proprio la sfida tra gli uomini di Repesa e quelli di Pasquini può essere definitadi questo settimo turno. La capolista ha infilato finora sei vittorie su sei, pur non riuscendo ancora a brillare: la strigliata del coach croato dopo l'ultima vittoria (poco convincente) contro la Fiat Torino, come si evince dall'ottima prova dell'EA7 in Eurolega contro l'Efes Istanbul. L'avversario è di quelli particolarmente ostici:Il sodalizio sardo ha costruito una squadra in grado di competere per le posizioni di vertice: sarà interessante vedere come si comporterà la Dinamo al cospetto dell'Olimpia, in un ambiente come quello del Forum di Assago. Altro match da 'fuochi d'artificio' è certamente quello che vede di fronte le due inseguitrici di Milano:Sia i locali che gli ospiti hanno un bottino di 10 punti, frutto di 5 vittorie e 1 sola sconfitta: una gara che si preannuncia molto equilibrata. Un'altra squadra altalenante è la Reyer Venezia, che chiede strada alla The Flexx Pistoia di coach Esposito. Gara dura per la Germani Brescia, che ha finora ottenuto una sola vittoria:Stesso discorso per una deludentissima - fin qui - Vanoli Cremona, ultima in coabitazione con Brescia: la trasferta di Capo d'Orlando è ricca di insidie. La Pasta Reggia Caserta, che ha subito la seconda sconfitta in questa stagione,, mentre Pesaro si prepara a ricevere la Openjobmetis Varese. Il posticipo di lunedì sera, come detto in precedenza, vedesfidare al PalaTrento la Fiat Torino.