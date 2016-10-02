Andrea Bargnani: buona la prima col Baskonia, 7 punti e 4 rimbalzi

Il Baskonia ha dominato la squadra di Compostela all'esordio in campionato, grazie anche ad una buona prova di Bargnani.

Prova maiuscola di Larkin e Shengelia

E' inziata nel migliore dei modi l'avventura dinella. Il suonon ha avuto alcuna difficoltà a piegare il, squadra di Santiago de Compostela nota meta religiosa. La squadra basca si è imposta nettamente con il risultato diin un match che Bargnani e compagni hanno dominato dal primo all'ultimo minuto senza soluzione di continuità. I locali hanno dovuto anche fare a meno, in corso d'opera, di, uomo di punta del Rio Natura, vittima di un infortunio muscolare in avvio di gara.Il 'Mago' ha disputato, di fatto, la seconda gara con il nuovo club avendo giocato solo una gara amichevole a causa dei guai fisici che lo stanno tormentando in questo inizio di stagione e che ne hanno condizionato la preparazione estiva.Il centro romano ha messo a referto 7 punti (2/5 da due e1/2 dall'arco) catturando 4 rimbalzi sotto canestro e confezionando 2 assist. Nel Baskonia, migliore per distaccoautore di 19 punti, 6 rimbalzi e ben 8 assist. Ottima anche la prova diche ha messo a referto 19 punti e 4 rimbalzi. Nella prossima sfida interna, il Baskonia affronterànella prima di fronte ai propri tifosi.