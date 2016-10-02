Andrea Bargnani: buona la prima col Baskonia, 7 punti e 4 rimbalzi
di Redazione
02/10/2016
Il Baskonia ha dominato la squadra di Compostela all'esordio in campionato, grazie anche ad una buona prova di Bargnani.E' inziata nel migliore dei modi l'avventura di Andrea Bargnani nella Liga ACB. Il suo Laboral Baskonia non ha avuto alcuna difficoltà a piegare il Rio Natura Monbus Obradoiro, squadra di Santiago de Compostela nota meta religiosa. La squadra basca si è imposta nettamente con il risultato di 92-76 in un match che Bargnani e compagni hanno dominato dal primo all'ultimo minuto senza soluzione di continuità. I locali hanno dovuto anche fare a meno, in corso d'opera, di Alberto Corbacho, uomo di punta del Rio Natura, vittima di un infortunio muscolare in avvio di gara. Il 'Mago' ha disputato, di fatto, la seconda gara con il nuovo club avendo giocato solo una gara amichevole a causa dei guai fisici che lo stanno tormentando in questo inizio di stagione e che ne hanno condizionato la preparazione estiva.
Prova maiuscola di Larkin e ShengeliaIl centro romano ha messo a referto 7 punti (2/5 da due e1/2 dall'arco) catturando 4 rimbalzi sotto canestro e confezionando 2 assist. Nel Baskonia, migliore per distacco Shane Larkin autore di 19 punti, 6 rimbalzi e ben 8 assist. Ottima anche la prova di Shengelia che ha messo a referto 19 punti e 4 rimbalzi. Nella prossima sfida interna, il Baskonia affronterà Murcia nella prima di fronte ai propri tifosi.
