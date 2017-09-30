Home LegaBasket Serie A, si parte: alle 20:45 c'è Trento - Virtus Bologna

di Redazione 30/09/2017

Il grande giorno è arrivato. Dopo una lunga estate fatta di trattative serrate, operazioni andate in porto o fallite e amichevoli di preparazione, il campionato di Serie A di basket maschile è pronto a regalare emozioni ai tantissimi appassionati della palla a spicchi. Si comincia, quindi, e il palinsesto propone come anticipo del sabato sera un match molto interessante: l'Aquila Trento di coach Buscaglia esordirà davanti al suo pubblico ospitando la neopromossa Virtus Bologna, che ha tutte le carte in regola per recitare il ruolo di "outsider" visti gli arrivi di giocatori del calibro di Pietro Aradori e Alessandro Gentile. Trento vuole partire subito con il piede giusto per proseguire l'ottimo lavoro della scorsa stagione, quando il team di Buscaglia si arrese solo in finale scudetto contro la Reyer Venezia. "Non vediamo l'ora di iniziare - ha detto Buscaglia all'Ansa - sia per l'emozione e l'adrenalina dell'avvio del campionato che per verificare in un contesto di partita competitiva dopo la semifinale di Supercoppa a che punto siamo a livello fisico e tecnico". Le "V nere", tornate finalmente nella massima serie, non possono fermarsi al semplice obiettivo della salvezza: il roster a disposizione di Ramagli è di qualità, e una piazza come Bologna si aspetta un campionato importante. Ecco perchè l'arma in più per la Virtus dovrà essere l'entusiasmo, come sottolinea lo stesso coach bolognese. "Dovrà essere la nostra spinta, dall’esterno ma anche da dentro - ha detto Ramagli a "Basketinside" - Tecnicamente, loro faranno pressione e noi dovremo essere bravi a sopportarla, e a limitare le palle perse per evitare il loro contropiede". Palla a due al PalaTrento alle 20:45, con diretta su Eurosport 2. La telecronaca sarà affidata a Niccolò Trigari, ch verrà affiancato al commento tecnico da Franco Casilini. Nella giornata di domani l'Olimpia Milano debutta a Cremona, mentre i campioni d'Italia dell'Umana Venezia faranno visita alla Openjobmetis Varese.