Serie A, via al girone di ritorno: si parte alle 12 con Trento-Brindisi

Dopo la lunga pausa, riprende il campionato di Serie A di basket maschile. La giornata di oggi inaugura il girone di ritorno:, che è saldamente al primo posto con 4 punti di vantaggio sulla coppia inseguitrice composta dalla Sidigas Avellino e dalla Reyer Venezia. La capolista riceve al Forum di Assago la Betaland Capo d'Orlando, una delle sorprese di questa prima metà del torneo. La squadra siciliana è riuscita infatti ad agguantare le Final Eight, conciliando i risultati a prestazioni davvero convincenti., che è chiamato a confermare quanto fatto anche senza il miglior uomo del roster, Fitipaldo, passato al Galatasaray. Per sostituirlo è arrivato Nikola Ivanovic dall'Aek Atene. Repesa, dal canto suo, conferma il quintetto che ha interrotto la serie negativa in Eurolega (nove sconfitte consecutive) battendo proprio il Galatasaray:, che è comunque prossimo al rientro. Il programma comincia alle 12 con la sfida tra l'Aquila Trento e l'Enel Brindisi:per allontanare gli ultimi posti della graduatoria; coach Meo Sacchetti non sa ancora se potrà utilizzare Agbelese. L'ottima Cremona di queste ultime settimane fa visita alla The Flexx Pistoia. Coach Lepore vuole continuare nel suo 'piccolo miracolo':che sembrava ormai rassegnato alla retrocessione. Tra le file di Pistoia è in dubbio capitan Antonutti per un virus intestinale. Venezia riceve la Pallacanestro Cantù senza Tonut (ma ritrova Filloy), mentre il match tra Brescia e Pesaro vede entrambi i team al gran completo., mentre Avellino è attesa da una trasferta tutt'altro che agevole al PalaRuffini contro la Fiat Torino, delusa dal mancato raggiungimento delle Final Eight e desiderosa di riscatto.