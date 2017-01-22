NBA, senza Parker e Gasol gli Spurs espugnano Cleveland. Riscatto Houston

, nessuno avrebbe scommesso negli Spurs 'corsari' a Cleveland. Ma nell'NBA, si sa, non si può mai dare nulla per scontato. Specialmente se hai uno come Leonard: prestazione di livello assoluto quella dell'ala di San Antonio, forse la migliore di tutta la sua carriera. Con i suoi 41 punti,, confermandosi l'incubo delle grandi (già battute Golden State e Houston). Con questo successo, San Antonio si attesta al secondo posto nella classifica generale NBA, dietro solo alla corazzata Warriors. Cleveland ha tentato di arginare lo straripante Leonard affidandosi principalmente a LeBron James e Kyrie Irving (58 punti in due), ma non è bastato.: se il ko contro GS era stato netto e senza appello, la gara di ieri ha dimostrato che Cleveland sarà comunque in gioco fino alla fine. I Cavs cominciavano l'ultimo quarto avanti di 5 lunghezze (89-84), ma lo show di Leonard faceva volare gli Spurs. I campioni in carica, ma Aldridge riporta sul +3 San Antonio. Negli ultimi trenta secondi i Cavs hanno l'occasione di pareggiare, ma falliscono con Love il canestro dell'overtime. Tramortita da Golden State, ma non morta. Houston si rialza subito e va a vincere sul parquet dei Memphis Grizzlies (95-119) conquistando così la 34esima vittoria stagionale., che festeggia la sua prima gara da titolare con ben 30 punti.: il Gallo ne infila 18 nell'importante successo di Denver sui Clippers (123-98), mentre Beli chiude con 14 punti e 5 assist nella sudata affermazione di Charlotte contro Brooklyn (112-105)., mettendo fine alla serie negativa di 4 ko consecutivi.