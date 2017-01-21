Eurolega, serata da incubo per Bargnani: Baskonia umiliato ad Atene

Il Baskonia di Bargnani viene asfalato dall'Olympiacos che rifila ben 30 punti di distacco agli irriconoscibili spagnoli.

Brutta sconfitta esterna per ilche ha perso malamente di 30 punti contro i greci dell'. Un match senza storia, dovee compagni hanno dettato legge fin dalle primissime battute per poi arrotondare il distacco senza mai lasciare alcun spiraglio di rimonta al quintetto iberico. Una serata da dimenticare anche per il Mago, Andrea Bargnani, che ha fatto il proprio ingresso in campo nel secondo quarto, senza dare alcun contributo valido per evitare un tracollo inatteso nelle proporzioni.Al Pireo, l'Olympiacos ha messo subito in chiaro le cose già dal primo quarto, condotto portato in porto sul 24-17. Nel secondo quarto, i greci hanno asfaltato gli spagnoli rifilando un parziale shock di 26-11, archiviando il primo tempo sul 50-28. Il riposo lungo non serve a mettere a posto le idee negli ospiti che vengono ancora surclassati con un parziale di 26-15 per un aggregato globale di 76-43 di proporzioni umilianti. Alla fine i greci si imporranno con un eloquenteBen cinque giocatori in doppia cifra per l'Olympiacos:(12 punti) ,11 e10. Due sole triple per il Baskonia su 15 tentativi, con il solocapace di mettere a referto percentuali dignitose con 11 punti, 8 rimbalzi e 17 di valutazione. Ancora sotto tono la prestazione di Andrea Bargnani, ben lontano dai suoi migliori standard di rendimento anche per una carente condizione fisica che ne ha condizionato la prima parte di stagione. Solo 2 punti (1/6 dal campo) e 2 rimbalzi nei 10 minuti in cui è stato in campo. Tredicesimo sigillo per l’Olympiacos in Eurolega, mentre i baschi restano ad 11 successi.