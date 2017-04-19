Siena, il CONI annulla la sentenza e rende gli scudetti alla Mens Sana. Almeno per ora

E' clamorosa la decisione della Quarta Sezione del Collegio di Garanzia del Coni, presieduta da Dante D’Alessio, che ha di fatto annullato il procedimento sportivo che aveva portato(scudetti 2012 e 2013, Coppa Italia 2012 e 2013, Supercoppa 2013). La società senese era stata ritenuta colpevole di responsabilità oggettiva nel processo per frode sportivae all’inibizione per tre anni per gli altri dirigenti Serpi, Finetti, Lazzeroni e Anselmi. Tutto questo fino al terzo grado della giustizia sportiva. Nella giornata di ieri, martedì 18 aprile,, ovvero al Tribunale Federale della Federazione Italiana Pallacanestro. Per l'accusa, il team senese aveva falsato i bilanci e pertanto non poteva iscriversi a quei campionati che poi avrebbe vinto. Per le difese, invece, non può esserci un nesso di causalità tra condotte fiscali e risultati sportivi: inoltre, che non comporta revoca dei titoli. Ecco perchè il CONI ha scelto di rimandare il tutto alle Federazioni. Una scelta dettata probabilmente anchePer la FIP non avevano diritto ad esserci nè rappresentanti della fallita Polisportiva Mens Sana, nè quelli della nuova Mens Sana Basket 1871 (che ora milita in A2). Ma ora il CONI dice il contrario, elencandole entrambe tra le parti. Una decisione a dir poco clamorosa e che non ha nessun precedente. La Mens Sana ha vinto otto scudetti nella sua storia,. Gli scudetti contestati sono due: quello del 2012 e l'ultimo, datato 2013.