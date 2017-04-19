Incubo Boston, Chicago sul 2-0! Raptors e Clippers si riscattano

Boston è chiamata ad un'impresa disperata dopo quanto accaduto nella gara di ieri sera: secondo successo Bulls al TD Garden e uno 0-2 inimmaginabile alla vigilia di questo primo turno dei playoff.: solo in 3 sono poi riusciti a superare il turno. Numeri che rendono l'idea di come la marcia dei Celtics sia diventata complicatissima. Nessuno ci avrebbe scommesso un centesimo dopo l'ottimo finale di regular season, dove Boston era riuscita a sopravanzare i campioni in carica di Cleveland nella Eastern., Isaiah Thomas, distrutto dal dolore per la perdita della sorella, morta in un incidente stradale. Chicago ne sta approfittando, anche perchè coach Hojberg può disporre di un Rondo tornato finalmente ad altissimi livelli.- 11 punti, 9 rimbalzi, 14 assist oltre a 5 recuperi - ma ha soprattutto sfoderato una prova complessiva veramente notevole. Sotto canestro i Bulls hanno annullato i Celtics, con Robin Lopez che ha stravinto la sfida con Al Horford., riuscendo a rintuzzare anche l'ultima veemente sfuriata di Boston e a concludere con un netto 111-97 a favore. Ora Brad Stevens deve inventarsi qualcosa di epocale per salvare la stagione della franchigia del Massachusets. Dopo il ko in gara 1, Toronto ritrova il solito Lowry (osceno nella prima sfida) e si riscatta contro Milwaukee.Occhio però, perchè i Bucks (24 punti, 15 rimbalzi e 7 assist di Antetokounmpo) hanno dimostrato ancora una volta di esserci dentro: le prossime due gare nel Wisconsin diranno molto su questa serie. Pareggiano i conti anche i Clippers,(ancora senza Gobert). I losangelini hanno la meglio grazie ad un grandioso Paul nelle battute finali del match. Serie sull'1-1, si va a Salt Lake City.