Siena, la Fip revoca scudetti e coppe alla Mens Sana

Due scudetti (2012 e 2013), due Coppe Italia (2012 e 2013) e la Supercoppa 2013.per decisione del tribunale federale della Federbasket. La deposizione delle motivazioni - "per la particolare complessità della controversia", ndr - avverrà entro 10 giorni. Il tutto in seguito al deferimento perdi sei dirigenti della storica società senese, dichiarata fallita nel 2014. Ieri, oltre alla sentenza sulla revoca dei trofei, sono infatti arrivate anche le condanne personali:(già g.m., vicepresidente e presidente),(segretario generale) e(vicepresidente), con conseguente divieto di partecipare, sotto qualsiasi veste o qualifica a qualunque attività federale o sociale nell’ambito della Federazione Italiana Pallacanestro;, fino all’ 8 ottobre 2019; nove mesi per il d.s., fino all’8 luglio 2017 (non gli è stata contestata la frode sportiva, la richiesta iniziale era di cinque anni). L'inchiesta "Time Out" portata avanti dalla Procura della Repubblica ha fatto emergere reati come l'evasione e la falsificazione dei bilanci della Mens Sana, attraverso l'interposizione della società Essedue.Le difese non restano a guardare, e insistono sulla mancanza del nesso causale tra detti reati e il vantaggio sportivo. Gli avvocati di Minucci hanno già annunciato, e non è da escludere un ulteriore passaggio al Collegio di Garanzia del Coni.Probabilmente a nessuno, perchè nel basket ci sono i playoff che dividono la stagione in due fasi ('regular season' e 'postseason'). Ma sono già emerse voci contrarie alla "non riassegnazione": è facile immaginare come le avversarie sconfitte da Siena in quelle due finali scudetto (Milano nel 2012 e Roma nel 2013), così come quelle battute nelle finali di Coppa Italia (Cantù nel 2012 e Varese nel 2013) e nella Supercoppa 2013 (ancora Varese),per ottenere i trofei revocati alla società senese.