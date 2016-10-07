NBA, preseason: Golden State cresce, prima sconfitta per Belinelli

La franchigia del North Carolina è stata infatti battuta nell'amichevole preseason dai Boston Celtics (92-107). Discreta la prova dell'italiano, autore di 9 punti (3/6 dal campo) 2 rimbalzi e 1 assist in 17'., capaci di rifilare un 21-4 che ha praticamente messo in ghiaccio la partita e costretto gli Hornets a capitolare. Charlotte si consola con l'ottima prova del suo play,, che totalizza 16 punti, mentre il successo di Boston, che ha riportato una contusione al polso sinistro. Ci sono voluti due tempi supplementari per decidere la sfida tra Philadelphia e Washington:, trascinati da un ottimo Kelly Oubre Jr (24 punti).Partita molto emozionante e divertente nella prima frazione, mentre nel secondo tempo la qualità è andata progressivamente scemando. Il punteggio è rimasto in sostanziale equilibrio fino a sei minuti dalla sirena,con Teague e Young e mantiene il distacco fino al termine del match., che supera anche Sacramento 105-96. Il 'man of the match' ècon i suoi 25 punti, mentre tra i Kings spicca la performance di, che realizza 20 punti e 6 rimbalzi. Nelle altre due sfide della giornata,, che hanno sconfitto rispettivamente Detroit (101-94, 21 punti per l'ex Hornets Jeremy Lin) e Memphis (104-83)."I Warriors? Hanno il potenziale per diventarein NBA". E se lo dice uno come, c'è da crederci. L'ex Suns e Mavericks, che lavora da circa un anno come consulente part-time per i gialloblu di Oakland, ritiene che il roster a disposizione di coach Kerr, ma allo stesso tempo è ancora un cantiere aperto. "Se riescono a, non hanno limiti: possono essere la miglior squadra della storia".