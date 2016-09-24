NBA, Kevin Garnett si ritira: Minnesota saluta il suo campionissimo

La tentazione di disputare un'altra stagione (la ventiduesima, ndr) era forte. E le voci delle ultime settimane sembravano propendere verso questa direzione. Invece colpo di scena: a quattro giorni dall'inizio del training camp con i Minnesota Timberwolves,. Il 40enne ha optato per il ritiro: il suo addio segue quelli di Kobe Bryant e Tim Duncan, decretando di fattoVentuno stagioni, la maggior parte delle quali con la stessa casacca, quella di Minnesota:, tanto da essere eletto MVP nella stagione 2003-2004. Ma per vincere l'anello Garnett è dovuto emigrare verso altri lidi:Il risultato non poteva che essere vincente: titolo nel 2008 e finalissima nel 2010, persa amaramente contro i Lakers in gara 7. Dopo sei stagioni con i Celtics e, KG è tornato a casa per contribuire alla crescita e alla valorizzazione di alcuni giovani talenti,. La carriera di Garnett si può riassumere con i numeri:, 15 partecipazioni all'All-Star Game, oltre all'essere il giocatore più pagato di sempre nella storia della National Basketball Association. E poi il riconoscimento che forse sta più a cuore a KG, che è stato senza ombra di dubbio. Un altro campionissimo alza bandiera bianca e saluta il pubblico della palla a spicchi: si chiude davvero un'era in NBA."Non siamo preoccupati. Il giocatore non lo è".(che deve affrontare un processo per presunto stupro) non intaccheranno la stagione dei Knicks. "E comunque non influenzerà la sua stagione, almeno spero".