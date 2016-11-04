"Tifosy", il sostegno attivo dei fan alle squadre di Serie A

Ora i tifosi delle squadre di pallacanestro potranno partecipare attivamente alla vita del proprio team del cuore., che sta entrando sempre più nel vivo. Grazie al canale online, i fan potranno supportare la propria società, tramite progetti orientati e patrocinati dalla Lega stessa. I tifosi contribuiranno direttamente: dai miglioramenti infrastrutturali delle arene alle zone di hospitality per i fan, il tutto grazie al cosiddetto "fan funding". Con "Tifosy", chiunque potrà investire e sostenere in maniera equa e trasparente progetti concreti della propria squadra del cuore:e possono contribuire alla crescita e al futuro del proprio Club. "Le società di basket - afferma il presidente della Lega Basket Serie A Egidio Bianchi - hanno oggi il dovere di diventare anche imprese di successo., in particolare per miglioramenti all'interno del palazzetto (tribune, maxischermo, hospitlity ecc.), che è uno degli obiettivi strategici che la Lega Basket si è data. Ma vi possono essere altri progetti in grado comunque di contribuire al miglioramento e alla crescita della società e della passione dei tifosi per il loro club, creando un rapporto ancora più stretto tra loro"."Affronteremo una squadra completa in tutti i reparti, ricca di talento ed esperienza,". Coach Esposito carica i suoi ragazzi alla vigilia dell'importante match contro la Dinamo Sassari. "L’assenza di Antonutti complica i nostri piani - afferma Esposito su "Tuttosport" - ma come abbiamo fatto con Varese proveremo ad adattarci, potendo contare sulla disponibilità dei ragazzi., mentre i lunghi sanno abbinare l'esperienza di gente come Lydeka e Stevanovic, all'atletismo di Olaseni".