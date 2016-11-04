"Tifosy", il sostegno attivo dei fan alle squadre di Serie A
di Redazione
04/11/2016
Ora i tifosi delle squadre di pallacanestro potranno partecipare attivamente alla vita del proprio team del cuore. Stiamo parlando della partnership tra la Lega Basket Serie A e la piattaforma finanziaria 'Tifosy', che sta entrando sempre più nel vivo. Grazie al canale online, i fan potranno supportare la propria società, tramite progetti orientati e patrocinati dalla Lega stessa. I tifosi contribuiranno direttamente allo sviluppo degli "asset" delle squadre: dai miglioramenti infrastrutturali delle arene alle zone di hospitality per i fan, il tutto grazie al cosiddetto "fan funding". Con "Tifosy", chiunque potrà investire e sostenere in maniera equa e trasparente progetti concreti della propria squadra del cuore: questi progetti, inoltre, saranno identificati e richiesti dagli stessi appassionati e possono contribuire alla crescita e al futuro del proprio Club. "Le società di basket - afferma il presidente della Lega Basket Serie A Egidio Bianchi - hanno oggi il dovere di diventare anche imprese di successo. Per fare questo hanno la necessità di ottenere spesso finanziamenti per lo sviluppo di nuovi progetti, in particolare per miglioramenti all'interno del palazzetto (tribune, maxischermo, hospitlity ecc.), che è uno degli obiettivi strategici che la Lega Basket si è data. Ma vi possono essere altri progetti in grado comunque di contribuire al miglioramento e alla crescita della società e della passione dei tifosi per il loro club, creando un rapporto ancora più stretto tra loro". PISTOIA, COACH ESPOSITO: "SASSARI E' UNA SQUADRA COMPLETA" "Affronteremo una squadra completa in tutti i reparti, ricca di talento ed esperienza, ma noi siamo in crescita e vogliamo proseguire nel nostro percorso". Coach Esposito carica i suoi ragazzi alla vigilia dell'importante match contro la Dinamo Sassari. "L’assenza di Antonutti complica i nostri piani - afferma Esposito su "Tuttosport" - ma come abbiamo fatto con Varese proveremo ad adattarci, potendo contare sulla disponibilità dei ragazzi. Sassari ha un reparto esterni ricco di talento ed esperienza, mentre i lunghi sanno abbinare l'esperienza di gente come Lydeka e Stevanovic, all'atletismo di Olaseni".
