I top della 27.ma giornata: Marcus Landry, David Logan e Bryan Sacchetti

Marcus Landry è sempre il recordman di punti del massimo campionato di Serie A1, mentre Sacchetti festeggia il record di presenze con la Dinamo Sassari.

è ancora recordman del campionato di serie A1 di Basket dopo imessi a segno nella sfida tra, vinta dai lagunari nel finale. Con questa prestazione davvero ragguardevole al tiro, supera il suo record di 29 punti siglati nella decima giornata nella sfida controbattendo anche il suo record personale di tiri da due punti (nove in una sola partita). Insieme aè il migliore realizzatore del campionato con una media punti al di sopra dei 20, con 543 punti nelle 27 gare fin qui disputate in campionato. Landry vanta anche il record dei minuti di impiego nel campionato italiano. Finora ha giocato 902 minuti realizzando ben 70 tiri dall'arco.è il protagonista assoluto del successo dellacontro laI 25 punti messi a referto sono il massimo bottino totalizzato da quando è tornato nel campionato italiano. Un numero di punti comunque inferiore di molto al suo record assoluto che risale alla stagione 2015/16 con i 37 punti messi a referto nella ventottesima giornata contro Reggio Emilia. Logan siglando cinque triple eguaglia la performance dall'arco contro Cantù che rappresenta il suo record stagionale. Nota di merito, tra i top della 27.ma giornata, perdiventato recordman di presenze con la maglia della Dinamo Sassari. Con la sfida vinta contro l'Orlandina, il figlio di Meo Sacchetti arriva acon la maglia del club sardo, superando le 255 di Emanuele Rotondo. Sacchetti gioca da 7 stagioni con la maglia della Dinamo con la quale ha messo a referto ben 1197 punti che lo collocano all'undicesimo nella storia dei marcatori di Sassari.