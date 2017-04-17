Playoff, che Chicago: espugnata Boston! Vincono Warriors, Rockets e Wizards

Nella seconda notte di playoff salta solo in un caso su quattro il fattore casalingo, ma è un risultato che fa notizia., ma il team di Hojberg è riuscito nella grande impresa e ora conduce 1-0 nella serie. Portland ci prova, ma Golden State non fa sconti. Super Wall fa volare Washington contro Atlanta, mentre il primo round tra Harden e Westbrook va al "Barba" e ai suoi Rockets. I Celtics erano senza dubbio tra le squadre più in forma della Lega. Il sorpasso in extremis ai danni dei Cleveland Cavaliers eaveva contribuito a fomentare l'ambiente, convinto di poter rivivere le emozioni di qualche anno fa. Ma alla prima gara dei playoff ci ha pensato Chicago a rovinare la festa del TD Garden. Boston forse distratta anche- la sorella è morta in un incidente stradale, ndr - apparso visibilmente commosso nel pre-partita. Celtics avanti nel primo quarto (28-23), ma Butler e Wade dimostrano già di essere in partita. Nel secondo quarto, infatti, avviene il sorpasso,. Nella ripresa, la situazione di continua parità viene interrotta da un parziale a 4 minuti dalla sirena che fa volare i Bulls a +7: Boston non riuscirà più a rimontare, Chicago trionfa 106-102. McCollum e Lillard hanno fatto di tutto e di più: 41 punti per il primo, 34 per il secondo, ma non è bastato., che sa soffrire quando c'è bisogno di stringere i denti e al tempo stesso sa quando affondare il colpo. E' nella ripresa che i Warriors accelerano e vincono 121-109, grazie anche ai 32 punti di un importantissimo Kevin Durant. Vincono anche i Wizards contro Atlanta (114-107, 32 punti di Wall),: 37 punti, 7 rimbalzi, 9 assist e 2 sole palle perse contro i 22 punti, 9 rimbalzi, 7 assist e ben 9 palle perse di "Brodie". Houston supera Oklahoma 118-87.