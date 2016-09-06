NBA, mercato: intrigo a tre Phila-Celtics-Cavs

Solitamente in NBA questo periodo non vive una particolare fibrillazione sul mercato dei giocatori.(a dominare la scena è stato certamente il passaggio di Kevin Durant ai Golden State Warriors, ndr) ma qualcosa sembra ancora muoversi, e le voci coinvolgerebbero anche alcuni nomi noti al grande pubblico. In particolare, ci sarebbe. Sì, perchè Boston vorrebbe ingaggiareda Cleveland, mentre i Cavs vorrebbero mettere sotto contratto; in tutto questo si aggiungono i 76ers, che vorrebbero assicurarsi il 'rookie'(in forze proprio ai Celtics).è ormai cosa piuttosto nota. Cleveland ha sconfitto in finale Golden State Warriors e si è assicurata il suo primo titolo NBA, ma Kevin Love non è mai stato un 'perno' di questa squadra e non si può certo dire che sia stato indispensabile per la conquista dell'anello.. Il motivo è presto detto: i Philadelphia 76ers hanno troppi centri di talento. Il roster di Phila, infatti, prevede anche Joel Embiid e Jahlil Okafor, e almeno uno di questi tre avrà bisogno di trovare una nuova squadra per emergere se i Sixers non riusciranno a fare progressi in questa stagione. In tutto il resto del campo, Phila soffre terribilmente di mancanza di qualità:potrebbe aiutare i 76ers ad avere un roster più equilibrato. E poi c'è Jaylen Brown. E' difficile che Boston decida di disfarsi di questo giovane promettente, ma l'interesse avanzato dai Celtics nei confronti di Kevin Love è più di un indizio:, a quel punto potrebbe anche decidere di lasciare andare Brown, che prenderebbe la strada per Philadelphia.