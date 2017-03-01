Trento si gode Baldi Rossi: "Il nostro obiettivo sono i playoff"

: 26 punti e prova super nella vittoria dell'Aquila Trento sul difficile parquet della Grissin Bon Reggio Emilia. Quinta vittoria consecutiva per i trentini, che volano al quarto posto e si godono l'ala-centro classe 1991, che ha raggiunto il suo record personale ed eguagliato la miglior prestazione stagionale di un italiano: gli altri a toccare quota 26 erano stati Aradori (due volte) e Tonut. La soddisfazione per Baldi Rossi è chiaramente doppia: la performance è giunta proprio su quel campo dove nel 2016 il 26enne dell'Aquila Trentoin una gara di Eurocup. Ecco perchè prima di entrare al PalaBigi, "un segno di croce me lo sono fatto", scherza Baldi Rossi. "Dall'operazione, però, è ormai passato quasi un anno e quando scendo in campo riesco a non pensarci più.- spiega l'ala-centro alla "Repubblica" - La vittoria di squadra era l'obiettivo primario, ma non nascondo che una prova individuale così è stata motivo di grande orgoglio". L'ambizione di Trento ai nastri di partenza di questa stagione erano i playoff: obiettivo che non è cambiato e che anzi viene rafforzato da queste cinque vittorie di fila. "Ripetersi non è mai semplice, sarebbe un bel risultato - dice Baldi Rossi - Abbiamo avuto un po' di difficoltà nel girone d'andata, ma la società ci è stata vicina e ha colmato le carenze del roster".La Germani Brescia ha ufficializzato l'ingaggio di, che conclude così la sua breve esperienza alla Viola Reggio Calabria. Soltanto cinque le gare per lui con la Viola, dove è arrivato dopo aver cominciato la stagione con la Pallacanestro Cantù. Coach Diana lo ha definito "un valore aggiunto, che si metterà a disposizione di una squadra che, in questo momento, ha trovato equilibrio e solidità".