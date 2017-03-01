Golden State cade a Washington (108-112) e perde Durant. Westbrook stellare, OKC batte i Jazz

E lo fa nella gara più importante per Washington, che attendeva la sfida contro Golden State come un vero banco di prova per capire a quali obiettivi si sarebbe potuto ragionevolmente puntare.grazie alle prove eccezionali di Beal (25 punti) e Wall, capace di regalare ben 19 assist ai suoi compagni. Ma è tutto il collettivo dei 'capitolini' a funzionare egregiamente: Golden State non può far altro che incassare la decima sconfitta stagionale. Ma le brutte notizie per coach Kerr non finiscono qui:, che deve rinunciare a Kevin Durant per un iper estensione del ginocchio sinistro. C'è grande attesa per l'esito della risonanza magnetica che stabilirà i tempi di recupero, ma già si fanno largo le voci che vorrebbero KD fuori fino alla fine della regular season. Una mazzata per i Warriors. Golden State aveva comunque trovato le forze di recuperare nel secondo tempo lo svantaggio accumulato all'intervallo (-11):ma proprio l'mvp della scorsa stagione ha fallito nel finale la tripla del sorpasso. Ormai sono finiti gli aggettivi per Russell Westbrook. 43 punti, 11 rimbalzi e 10 assist: quarta tripla doppia consecutiva, 30esima in stagione, 67esima in carriera:, stavolta ai danni degli Utah Jazz (109-106). Il sorpasso definitivo lo firma proprio il top player dei Thunder, con il gioco da 3 punti a 15 secondi dal termine. Hayward (19 punti) ha la palla dell'overtime, ma la manda sul ferro. Si decide ai tempi supplementari la sfida tra i Detroit Pistons e i Portland Trail Blazers:. Agli ospiti non bastano i 34 punti del solito Lillard.nel successo di Denver sul parquet di Chicago (107-125): l'italiano infila 22 punti in 32 minuti di gioco.