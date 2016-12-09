Trento si prepara alla trasferta di Sassari: "Niente distrazioni, la Dinamo è squadra forte"

Persa la sfida casalinga contro la capolista Milano,, che la vedrà impegnata sul parquet della Dinamo Sassari. Una trasferta quanto mai difficile per gli uomini di Buscaglia:, battuta dall'Enel Brindisi del grande ex, il coach Meo Sacchetti. I sardi, che navigano in una posizione anonima di metà classifica con 8 punti, non possono dirsi fin qui troppo soddisfatti del proprio cammino:Davvero troppo poco da una compagine da cui era legittimo aspettarsi di più. L'Aquila Trento, giustamente, non si fida del momento nero di Sassari, e sa bene che al PalaSerradimigni sarà una battaglia. Gli inviti a stare all'erta provengono anche dall'assistant coach dei trentini,. "Dopo aver inserito a roster Lawal, in settimana Sassari ha ingaggiato anche una point guard con tanti punti nelle mani come David Bell,- spiega Cavazzana - Per questo sarà difficile immaginare che partita sarà quella di sabato". "Di certo noi veniamo da una buona settimana di lavoro - prosegue l'assistant coach dell'Aquila Trento - in cui abbiamo fatto tutto con grande energia,che ci è rimasta dentro dopo la sconfitta di domenica scorsa contro Milano".I tifosi del Torino e della Juventus potranno assistere al match tra la Fiat e la Pasta Reggia Caserta al PalaAlpitourIl match di pallacanestro è stato infatti posticipato alle 19, per permettere agli sportivi che seguiranno il derby della Mole allo stadio di potersi spostare successivamente al palazzetto per sostenere la Fiat e incentivando a farlo con lo sconto sul biglietto.