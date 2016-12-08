NBA, troppi Warriors per i Clippers. Cleveland si sbarazza di New York (94-126)

Il risultato finale rispecchia esattamentedei due team. Da una parte c'è una squadra che, dopo, sta pienamente rispettando quelli che erano i pronostici di inizio stagione; dall'altra, c'è una formazione che ha vissuto un inizio di torneo a dir poco spumeggiante,E lo fa sconfiggendo sul loro parquet quei Los Angeles Clippers 115-98 che fino a poco tempo fa sembravano essere una seria candidata a dar fastidio alla corazzata gialloblu. Invece i losangelini sono finiti in un tunnel da cui non riescono ad uscire:, seppure quest'ultima arrivata per mano dei Warriors (e ci può anche stare, insomma). Da sottolineare che Golden State non si è dovuta nemmeno servire delle super prestazioni dei suoi fenomeni per portare a casa il match:, che si è fermato a 24 punti, ben lontano da quei mostruosi 60 contro Indiana. Anche Steph Curry ha messo a segno "solo" 19 punti, tre in meno del sempre ottimo Green.: maluccio Paul (15 punti), ancora peggio Griffin. L'impressione è che la retroguardia Warriors, che finora era stato il punto debole per coach Kerr, stia migliorando partita dopo partita: le avversarie sono avvisate. Nettissima anche la vittoria dei Cavs al Madison Square Garden: non c'è storia per New York, sconfitta a domicilio dagli uomini di coach Lue (94-126).: già all'inizio del secondo tempo Cleveland volava sul +23, chiudendo anzitempo ogni discorso. Solo 5 punti pernella brutta sconfitta di Denver, che cade a Brooklyn (116-111) contro i Nets. Va meglio a, che con i suoi 13 punti dà una concreta mano ai suoi Charlotte Hornets nel successo casalingo contro Detroit (87-77).