NBA, lo show di Steph Curry: 13 triple in una sola partita!

Un pò come Achille che sceglieva di salire sulla collina per guardare le prime fasi della battaglia. Per studiarsela, per poi scendere in campo nel momento decisivo e sbaragliare l'avversario.ieri ha dato prova di tutto il suo talento con una prestazione straordinaria:Mai nessun giocatore prima dello "Splash Brother" aveva infatti segnato 13 canestri da 3 punti in un solo match. Grazie a questa performance da capogiro di Curry, i Warriors sono riusciti ad ottenere un'altra vittoria,Ma a parte i numeri strabilianti di Steph, Golden State dimostra di essere ancora ben lontana da quel modello di forza dominante che vorrebbe raggiungere. Il successo di stanotte è certamente una notizia positiva dopo la batosta rimediata contro i Lakers,Chiaramente, quando le cose si mettono male, i Warriors possono contare su un attacco stellare: se per una volta non gira Durant, ci pensa Curry, oppure Thompson, oppure Green., quindi, ma la quinta vittoria in sette partite è cosa fatta, grazie a san Steph Curry.I 76ers alternano prestazioni ottime contro squadroni (come la penultima contro Cleveland) a scialbi spettacoli contro formazioni più abbordabili: gli Utah Jazz non fanno sconti, e battono i ragazzini 109-84., che sconfiggono nettamente gli Indiana Pacers (122-100). L'italiano si rende autore di 12 punti, 4 rimbalzi e 3 assist. Bene anche i Bulls, che superano 112-80 gli Orlando Magic. Continua il buon momento dei Los Angeles Clippers, che rifilano un pesante 114-82 ai Detroit Pistons.: 24 punti e 8 assist.