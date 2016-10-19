Treviso, trasferte vietate alle tifoserie dell'Emilia Romagna: è polemica

A stabilirlo è la Prefettura della città trevigiana, che ha 'stoppato' la possibilità per le tifoserie delle squadre dell'Emilia Romagna di recarsi al seguito dei propri beniamini quando gli stessi sono impegnati sul parquet della DeLonghi. Domenica è infatti in programma, che sarà senza la (calda) tifoseria ospite. "In merito alla partita di domenica alle 18.00 tra De’ Longhi Treviso Basket e Kontatto Fortitudo Bologna in programma al Palaverde, la Prefettura di Treviso ha ordinato le seguenti prescrizioni: divieto di vendita biglietti a persone con residenza in Emilia Romagna;- si legge nella nota della Prefettura - Pertanto verranno effettuati agli ingressi dal personale del Palaverde e dalle forze dell’ordine controlli dei documenti e verranno interdetti dall’ingresso i residenti in Emilia Romagna". Una decisione che sta già sollevando un vespaio di polemiche.che ritiene "la presenza nei palasport delle tifoserie una componente essenziale alla realizzazione dello spettacolo del basket". Dello stesso avviso la nota diramata dal presidente di Lega Nazionale Pallacanestro,: "Sono innumerevoli le occasioni, testimoniate dai fatti, nelle quali- afferma Basciano - Il desiderio, mio ma certamente di tutte le componenti, è che tale patrimonio di passione venga salvaguardato". "La mia speranza è che i palasport italiani possano essere sempre aperti a tutte le tifoserie - prosegue il presidente della Lega Nazionale Pallacanestro - Pertanto mi sento di rivolgere un invito alle autorità, affinchè valutino con la massima attenzione".