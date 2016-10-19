NBA, i "GM" non hanno dubbi: la finale sarà ancora Cleveland-Golden State

Gli addetti ai lavori non hanno dubbi: a contendersi il titolo 2017 saranno ancora una volta i Cavaliers e i Warriors., l'appuntamento classico di nba.com da sempre programmato poco prima dell'inizio della regular season. Anche per quest'anno, quindi, a farla da padrone saranno i team che hanno disputato la finalissima 2016:, autori di una strepitosa rimonta nella serie contro i Warriors (da 1-3 a 4-3). Stavolta però i manager NBA sono convinti che Golden State la spunterà:(rinforzati anche dal chiacchieratissimo trasferimento di Kevin Durant), mentre il 31% vede di buon occhio un bis di Cleveland. Chiaramente, i "GM" non hanno nessun dubbio su chi vincerà le rispettive Conference:(46,6% dei voti), seguito a notevole distanza da Russell Westbrook (23,3%) e da Steph Curry, che conquista il 10% dei voti in coabitazione con James Harden. Per il premio di rookie dell’anno, invece,: dietro di lui ci sono Buddy Hield e Ben Simmons (13%), ma quest'ultimo avrebbe preso certamente più voti se non fosse fermo ai box (forse per mesi) a causa di un brutto infortunio.nei prossimi anni. Sorpresa, infine, sul miglior giocatore internazionale:che si piazza davanti ai 'soliti noti' Marc Gasol (24.1%) e Dirk Nowitzki (22.4%). Il miglior coach, come spesso accade, è chi porta a casa il titolo. Rituale che si consuma anche stavolta: