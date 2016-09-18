Trofeo Lombardia: la finale sarà tra Olimpia Milano e Vanoli Cremona

Alle 19 si giocherà la finale del Trofeo Lombardia tra Olimpia Milano e Vanoli Cremona, che hanno battuto Brescia e Cantù in semifinale.

Holloway decide la sfida tra Cremona e Cantù

L'e ladisputeranno la finale delin programma domenica alle ore 19. I meneghini hanno sconfitto lamentre i cremonesi hanno avuto la meglio sullaNonostante la sconfitta, Brescia esce a testa alta contro i campioni d'Italia che si sono imposti solo con due punti di vantaggio perPer la verità l'Olimpia Milano è scesa in campo con la formazione pesantemente rimaneggiata per le assenze di. Brescia è partita molto forte portandosi sul 21-8 nei primi minuti del match. Poi il deciso ritorno dell'Olimpia Milano capace di portarsi sul 45-45 all'intervallo, in una gara in cui il punteggio ha avuto un effetto fisarmonica con i distacchi che si allungavano e si accorciavano a breve distanza. La squadra diha affidato le proprie sorti alla classe diarrivando fino al +18 (78-60 al 32'). Quando l'Olimpia Milano sembrava avesse archiviato la contesa, è partita la riscossa di Brescia capace di recuperare 18 punti portandosi sul -1 a 30 secondi dalla fine (83-82) consugli scudi.E' il croato Simon che realizza il tiro libero a pochi scampoli dalla fine del match, a dare il successo alla squadra meneghina. Simon sarà l'mvp del match con i suoi 28 punti messi a referto.Nell'altra semifinale il successo è andato alla Vanoli Cremona che ha sconfitto Cantù per 89-83 anche seha dovuto fare a meno dell'apporto diLa gara è vissuta su binari di un perfetto equilibrio per quasi tutta la durata. La prima frazione si è chiusa sul 44-42 al 20'. Una parità che è proseguirà anche alla fine del terzo quarto conclusosi sul 62-62. L'uomo che ha deciso il match è statoche ha realizzato i canestri decisivi nel finale che hanno condotto Cremona sul +6 al suono della sirena. Alle 19 l'Olimpia Milano e Cremona si contenderanno il Trofeo Lombardia, mentre alle 17 si disputerà la finale per il terzo posto.