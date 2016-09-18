San Antonio Spurs, 13 nuove nomine: Monty Williams vicepresidente

All'età di 43 anni, l'ex cestista di Spurs e Magic assume il ruolo di vicepresidente, tenendo lontane - per ora - le tentazioni da 'coach'. Monty Williams ha passato mesi molto duri, in particolare, avvenuta lo scorso febbraio. Una tragedia che l'ha portato a lasciare Oklahoma, dove collaborava con Donovan come coach aggiunto: Williams ha svolto poi un ruolo molto importante comenella medaglia d'oro conquistata dagli USA a Rio 2016., ringraziandolo anche per l'aiuto psicologico ricevuto dopo il suo criticatissimo passaggio dai Thunder ai Warriors., senza dimenticare che il contratto di Popovich (che diventerà ct USA) è in scadenza: ecco perchè questo giovane coach potrebbe ben presto aspirare alla panchina degli Spurs, passando facilmente dalla scrivania al parquet. L'arrivo di Monty Williams fa parte di una vera e propria 'rivoluzione' attuata dalla franchigia texana: molte promozioni interne che rappresentanoin atto a tutti i livelli, front office, staff tecnico e anche nella squadra. Brian Wright è diventato assistente del general manager (Buford), mentre Brandon James ("assistant general counsel e director of basketball administration") è stato promosso ad amministratore. Will Hardy entra fra gli assistenti di Popovich, mentre Phil Cullen è il nuovo direttore della "Basketball Strategy".Marc Gasol, fermo lo scorso 8 febbraio per un infortunio al piede destro,. La franchigia di Memphis considera lo spagnolo un perno del team, e Marc vuole riscattare tutti questi mesi di assenza. Con il rientro di Gasol, Memphis può legittimamente aspirare ad un posto nei playoff.