Ufficiale: la Supercoppa 2016 si giocherà a Milano

E' ufficiale: la Supercoppa Italiana 2016-17 si giocherà al Mediolanum Forum di Assago. Per la prima volta, sarà Milano ad ospitare il primo appuntamento della stagione italiana di basket, in programma i prossimi 24 e 25 settembre.

Anche quest'anno l'evento si svolgerà con la formula ormai consueta, ovvero semifinali e finale. Gli accoppiamenti per le semifinali sono EA7 Emporio Armani Milano–Vanoli Cremona e Sidigas Avellino–Grissin Bon Reggio Emilia, praticamente le prime quattro classificate della scorsa stagione.

Lo scorso anno era stata Reggio Emilia ad aggiudicarsi il trofeo, riscattando la cocente delusione patita in finale scudetto contro la Dinamo Sassari: ad uscire sconfitta fu l'Olimpia Milano, superata dalla Grissin Bon 80-68, con Andrea Della Valle grande protagonista (e MVP) del match.

Intanto le squadre della Serie A proseguono i loro movimenti di mercato. Tra le società più attive c'è la Openjobmetis Varese, che ha ufficializzato l'ingaggio del pivot Norvet Pelle, 23 anni, 211 cm d'altezza.

Pelle, che è alla sua prima esperienza nel Vecchio Continente, è nato a St. Johns (Antigua e Barbuda) ed è cresciuto cestisticamente negli Stati Uniti. Nelle ultime due stagioni ha giocato, oltre che in D-League, a Taiwan e in Libano, dove ha mostrato buone doti di atletismo.

Oltre al nuovo pivot e all'altra ala pivot, Kristjan Kangur, Varese ha confermato anche i tre italiani Luca Campani, Daniele Cavaliero e Giancarlo Ferrero, che vanno ad aggiungersi ai precedenti quattro acquisti: il play Aleksa Abramovic, il pivot Oderah Anosike, la guardia tiratrice Melvin Johnson e il play Eric Maynor. Per quest'ultimo è un ritorno, dato che aveva già indossato la casacca biancorossa nel girone di ritorno del campionato 2013-14.