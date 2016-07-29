Denver-Indiana si giocherà a Londra: l'appuntamento è per il 12 gennaio 2017

Per la settima volta nella storia dell'NBA, una partita della regular season si disputerà nella capitale inglese. L'annuncio è stato dato ieri dalla National Basketball Association (NBA) e Anschutz Entertainment Group (AEG), tramite Facebook Live dall’headquarter europeo della NBA a Londra, alla presenza di, guardia dei Nuggets., in occasione degli NBA Global Games London 2017. A sfidarsi saranno quindi i Denver Nuggets di Danilo Gallinari e gli Indiana Pacers di Paul George, che farà parte anche della spedizione statunitense a Rio 2016. Sarà il primo match per i due team nel Regno Unito. Per acquistare i biglietti bisognerà attendere l'inizio della stagione 2016-2017. ", poter rappresentare sia i Nuggets, sia la NBA, a Londra in occasione degli NBA Global Games nel 2017 - ha detto l'ala piccola dei Denver Nuggets,- La squadra e la società non vedono l’ora di dare il proprio contributo nel". Per quanto riguarda il mercato NBA, San Antonio ha ufficializzato l'ingaggio della forte ala, che ha vinto l'anello 2015 con Golden State: per lui un contratto di due anni del valore di 3,2 milioni di dollari, stando a quanto riferito dalla stampa locale.: Lee, selezionato due volte per l'All Star Game (2010, 2013), ha chiuso la 'regular season' 2015-16 con una media di 7,8 punti e 5,5 rimbalzi a partita.ha voluto celebrare il prolungamento del contratto per, che decide così di chiudere la carriera in Texas. I Mavericks non hanno comunicato né la durata né l'importo del nuovo contratto,. Dirk Nowitzki, 38 anni, ha giocato a Dallas fin dal suo debutto nella NBA: ben 18 stagioni con la stessa casacca.