Un olandese per Buscaglia: a Trento sbarca Yannick Franke

di Redazione 12/08/2017

Era il tassello che mancava all'Aquila Trento per completare il proprio roster e consegnare a Maurizio Buscaglia una rosa competitiva. Ha firmato un contratto biennale Yannick Franke, olandese, che si è messo in mostra nell'ultima Trentino Cup con gli "Orange". E' proprio con la sua Nazionale che Franke ha potuto già solcare il parquet del PalaTrento: nella semifinale contro l'Ucraina, il neo acquisto della Dolomiti ha totalizzato 20 punti, confermando poi l'ottima prestazione in finale contro l'Italia. Prove più che convincenti, che hanno spinto la dirigenza trentina a portarlo alla corte di Buscaglia. Nato il 21 maggio 1996 ad Haarlem, nell’ultima parte della scorsa stagione, Franke ha giocato in Croazia con lo Zadar: nel 2015/16 il 21enne ha disputato le sue prime partite in una coppa europea con la maglia dei Donar Groningen: in FIBA Europe Cup in 6 partite ha segnato 14,3 punti con oltre 5 rimbalzi e 3 assist. Con la maglia della Nazionale olandese, il nuovo giocatore dell'Aquila Trento ha già collezionato 26 presenze. Insomma, un profilo di buon livello anche dal punto di vista dell'esperienza internazionale e senza dubbio una pedina molto importante per Trento, che può così 'chiudere' il proprio mercato salvo sorprese dell'ultim'ora. Bel colpo anche quello della Pallacanestro Cantù, che si è assicurata il lungo Christian Burns. Per arrivare all'ingaggio del giocatore classe 1985, la Red October ha dovuto vincere una folta concorrenza. Burns è anche nel giro della Nazionale azzurra: se coach Messina deciderà di convocarlo, il lungo acquisirà automaticamente lo status di italiano. Cantù, nel frattempo, è ancora alla ricerca di un coach: per ora, gli allenamenti verranno diretti da Marco Sodini. Ottima mossa sul mercato anche da parte di Capo d'Orlando, che ha preso il 25enne Mirza Alibegovic dalla Fiat Torino. A comunicarlo è la stessa società siciliana sul proprio sito. Un acquisto che conferma la linea dell'Orlandina, molto concentrata sui giovani.