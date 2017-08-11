Home NBA 2017-18, che partenza! Subito Boston - Cleveland e Golden State - Houston

di Redazione 11/08/2017

Boston Celtics - Cleveland Cavaliers. L'NBA 2017-2018 inizia con il botto, proponendo una sfida che sa già di finale di Conference. Si comincia il 17 ottobre, per uno degli "start" più anticipati nella storia della Lega (non accadeva dal 1980, quando si cominciò il 10 ottobre, ndr). Dopo Celtics-Cavs, il programma si arricchisce con un'altra supersfida: Golden State Warriors - Houston Rockets, Steph Curry contro James Harden, con i texani che vogliono dimostrare di poter insidiare la leadership ad Ovest della corazzata in gialloblu. Il giorno seguente da non perdere lo scontro tra Washington e Philadelphia. I Wizards sono attesi da un ulteriore salto di qualità dopo le ottime prestazioni della scorsa stagione, i 76ers sono invece ritenuti la più probabile rivelazione del torneo: per Phila, questo potrebbe essere davvero l'anno della definitiva rinascita. Niente male anche il 19 ottobre, con i Thunder di Westbrook che se la vedranno con i Knicks di Porzingis e (forse) Anthony, e il derby di Los Angeles, dove debutterà anche Danilo Gallinari. Nemmeno il tempo di rifiatare che arriva il supermatch tra Warriors e Cavaliers, in programma venerdì 20 ottobre. Maxi sfida, quella tra Golden State e Cleveland, che anche quest'anno verrà ripetuta il giorno di Natale: l'anno scorso fu un susseguirsi di emozioni, fino allo straordinario canestro di Kyrie Irving (che sta per lasciare i Cavaliers...) che regalò il successo a coach Lue. E non è tutto: l'NBA sarà di scena anche fuori dai confini americani. Sixers e Celtics si affronteranno in una partita di regular season, nell’ambito degli NBA Global Games, alla O2 Arena di Londra l’11 gennaio 2018, mentre l’Arena di Città del Messico sarà il teatro di due gare dei Nets, la prima contro i Thunder (7 dicembre) e la seconda con gli Heat (9 dicembre). Per Boston sarà la seconda volta a Londra, mentre i Sixers erano già stati in UK, ma a Manchester.