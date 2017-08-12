Home NBA Carmelo Anthony, Portland ci prova. Per Irving ipotesi Clippers

di Redazione 12/08/2017

Nel mercato NBA tengono ancora banco due dei casi più spinosi di quest'estate. Si tratta chiaramente di Carmelo Anthony e Kyrie Irving, ancora rispettivamente a New York e Cleveland ma ormai da separati in casa. Entrambi hanno fatto capire che gradirebbero - e non di poco - un'altra sistemazione, ma finora nessuna trattativa è andata in porto. Molte voci, molti 'rumors', ma niente di concreto. L'ultima news riguardante 'Melo viene ancora una volta da Portland. Sì, perchè secondo il super esperto di mercato NBA Adrian Wojnarowkski, i Trail Blazers sarebbero in procinto di fare un nuovo tentativo per assicurarsi il giocatore dei Knicks. Negli ultimi giorni era diventato sempre più intenso l'interessamento di Houston, ma il lungo tira e molla con la franchigia texana sta innervosendo New York e lo stesso Anthony, che invece pare attratto dalle sirene che provengono dall'Oregon. Stando a quanto riferito da Wojnarowkski, Carmelo Anthony - che nell'ultima stagione ha chiuso con una media di 22 punti, 5 rimbalzi e 2 assist a partita, ndr - si sarebbe interessato ai Blazers "grazie all’ottimo lavoro di reclutamento svolto da Lillard e McCollum". L'altra telenovela dell'estate NBA riguarda ovviamente Kyrie Irving, che non vede l'ora di lasciare i Cavs per liberarsi dall'ingombrante presenza di LeBron James. L'ultima ipotesi - l'ennesima dopo tante andate a vuoto - vedrebbe il play molto vicino ai Los Angeles Clippers. A riferirlo è Peter Vecsey su Hoopshype. Per i losangelini sarebbe il profilo ideale per andare a colmare quel vuoto lasciato da Chris Paul, approdato alla corte di coach D'Antoni a Houston. Sempre secondo Vecsey, contrariamente a quanto si potrebbe pensare, la destinazione Clippers sarebbe piuttosto gradita a Kyrie Irving, che ci starebbe seriamente pensando. Tutto questo mentre le altre concorrenti non intendono mollare la presa: Miami, San Antonio, Phoenix e Minnesota sperano ancora di potersi aggiudicare quello che sarebbe a tutti gli effetti il vero colpo di mercato.