Vanoli, preso Paul Harris: ora è caccia al sostituto di Gabe York

La Vanoli Basket Cremona ha comunicato di aver ufficialmente ingaggiato l'ala piccola. L'accordo con il 30enne durerà fino al termine della stagione 2016/2017. Alto 193 centimetri per 100 kg,(Turkish Basketball Super League) con cui ha raggiunto i playoff per poi venire eliminati dal Fenerbahce di Gigi Datome (che ha poi conquistato il titolo, ndr). Harris ha disputato anche una preseason con una franchigia NBA:, per poi venire dirottata in D-League ai Maine Red Claws. Contestualmente, la Vanoli ha anche comunicato chedella squadra, ma proseguirà nel lavoro individuale. Ora Cremona sta cercando di individuareI nomi che circolano maggiormente in queste ore sono quelli di Jeremy Hazell, due stagioni or sono alla Virtus Bologna, e Chris Roberts, in uscita dalla Fortitudo Bologna. La scelta, per la Vanoli, non è molto ampia: a termini di regolamento, la Vanoli, quanto a giocatori extracomunitari,e che abbiano già disputato cinque partite nella stagione in corso. L'alternativa è rappresentata dai giocatori comunitari.Coach De Raffaele può finalmente sorridere: per la gara contro la The Flexx Pistoia l'allenatore della Reyer Venezia, che ha pienamente recuperato dal doppio infortunio muscolare. "Ritorno ad allenarmi, e questo è già un dato positivo - ha detto Tonut -Non mi piace star fuori, soffro terribilmente a guardare un allenamento seduto sul parterre". Tonut avvisa i suoi compagni: contro Pistoia sarà tutt'altro che semplice. ", non lasciamoci condizionare dai risultati ottenuti finora in trasferta da loro".