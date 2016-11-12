Bargnani asfalta Datome nel derby di Eurolega: trionfo Baskonia

Bargnani ha vinto la sfida personale contro Datome nella gara tra Baskonia e Fenerbache vinta nettamente dai baschi.

Il Baskonia umilia i turchi nel finale di gara

ha vinto, in toto, la sfida personale contronel match tradisputato venerdi allaper la sesta giornata di Eurolega. Un match senza storia, contro ogni previsione, dove i padroni di casa hanno dominato dal primo all'ultimo minuto contro i turchi che hanno preso una 'imbarcata' andando alla deriva senza dare mai segnali di vita. Grazie ad una grande prestazione difensiva, gli spagnoli si sono imposti con un eloquentecon un apporto di punti importante da parte di Bargnani, autore diPartita che è iniziata in modo nervoso, con errori marchiani dall'una e dall'altra parte. Il primo quarto si chiude inevitabilmente con un punteggio basso (14-11) frutto di una pallacanestro di bassa qualità messa in mostra da entrambe le contendenti. Nel secondo quarto il Baskonia mette decisamente la testa avanti grazie anche a due triple consecutive diche consentivano ai padroni di casa di raggiungere la doppia cifra di vantaggio. Gigi Datome mette a referto gli unici due punti di una serata da incubo, mettendo dentro due tiri liberi, ma per il Fenerbahçe il calvario non finisce e gli iberici chiudono avanti 41-24 prima del riposo lungo.Nel terzo quarto prosegue il predominio incontrastato dei baschi anche grazie al contribuito di Bargnani e ad una difesa impenetrabile per lo sterile attacco dei turchi. Il terzo parziale vede nettamente avanti gli spagnoli sul 67-40 e la contesa pare ormai già decisa. Nell'ultimo quarto gli spagnoli si limitano a gestire il cospicuo vantaggio dando, a tratti, anche spettacolo. Finisce gli spagnoli avanti di 34 punti, un distacco che riflette in modo fedele quanto visto in campo. Alla fine del match, Datome in conferenza stampa chiederà scusa ai propri tifosi per lo spettacolo indecente messo in mostra dalla sua squadra. Bargnani si gode le coccole dei suoi tifosi, che hanno accolto il suo ingresso in campo con una ola.