I Nuggets di Gallinari sconfitti ancora in casa dai Pistons

di Redazione 13/11/2016

Diciotto punti per Danilo Gallinari nella sfida persa in casa dai Nuggets, nella notte italiana, contro i Detroit Pistons. Danilo Gallinari e i suoi Denver Nuggets vanno ancora ko nella sfida disputata nella notte italiana, sul proprio parquet, contro i Detroit Pistons. I Pistons concedono il bis contro i Nuggets dopo avere vinto la sfida in casa della scorsa settimana. Con il punteggio di 106-95 espugnano Denver grazie ad una sontuosa prestazione di Thobias Harris (autore di 19 punti) e alla serata di grazia di Andre Drummond e Jon Leuer che hanno chiuso entrambi in doppia-doppia. Avvio di serata di chiara marca Pistons che rifila 36 punti ad una distratta difesa dei Nuggets che nella prima frazione sono già costretti a rincorrere un passivo di 15 punti (21-36). Meglio i Nuggets nel secondo quarto, capaci di rintuzzare il distacco e portarsi sul 49-57 al suono della sirena che sanciva il riposo lungo. Nella ripresa i Nuggets riescono anche a conseguire il -4 senza mai riuscire a dare l'impressione di imporre il break del sorpasso nonostante la buona prestazione offerta da Danilo Gallinari. Il 'Gallo' chiuderà la sua serata con 18 punti a referto e un 5/10 dal pitturato. Dall'arco 2/4 mentre risulteranno 6 i tiri liberi messi dentro su 8 possibilità. Un bottino sicuramente significativo, totalizzato nei 36 minuti in cui è rimasto in campo. Per i Nuggets il top scorer della serata sarà Emmanuel Mudiay con 19 punti messi a referto, anche se sulla sua prestazione pesano i 5 palloni persi malamente in fase di costruzione del gioco. La prossima sfida che attende i Nuggets è la difficile trasferta sul parquet dei Portland Blazers che si giocherà domenica sera.