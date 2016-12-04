Varese sconfitta in casa dalla Pallacanestro Cantù nell'anticipo di Serie A

La Pallacanestro Cantù si aggiudica il derby nell'anticipo della decima giornata di campionato, superando Varese a domicilio.

Laritrova la gioia del successo, dopo una lunga astinenza, sconfiggendoa domicilio nel derby lombardo conclusosi sul punteggio diLa squadra canturina, che in settimana ha dato il benservito asostituendolo conha creato le basi per il successo esterno già nella prima parte di gara, chiudendo la prima frazione con 20 punti di vantaggio. La rimonta varesina è stata tardiva ed è riuscita solo a metà. Non è bastata, ai padroni di casa, la splendida prova di(32 punti a referto), che ha guidato la riscossa varesina, predicando nel deserto. Bene, tra gli ospiti,Il primo ha messo a referto 25 punti, mentre il secondo ne ha messi a segno ben 24. Dopo aver menato le danze nella prima parte di gara, la Pallacanestro Cantù commette l'ingenuità di abbassare il ritmo, rischiando di dilapidare il vantaggio accumulato nel primo tempo. La pressione biancorossa mette in difficoltà il quintetto di coach, subendo la grande serata di Maynor capace di riportate a -6 i padroni di casa in conclusione di terza frazione.Nell'ultimo quarto, Cantù riesce a riprendere il bandolo della matassa tornando a difendere con intensità, trovando soluzioni vincenti in attacco. A un minuto dalla fine è il solito Maynor a trovare il canestro del -5, ma è bravo Johnson a rispondere trovando due punti fondamentali dal pitturato. La gara si chiude con la stoppata subita dache manda in archivio la contesa sull'82-92. Per gli ospiti una boccata d'ossigeno decisamente salutare, mentre Varese paga dazio alle fatiche infrasettimanali di coppa.82- 92 (20-28, 18-30, 31-13 – 20-28, 38-58, 69-71, 82-92): Anosike 11, Maynor 32, Avramovic 16, Pelle 4, Bulleri 5, De Vita ne, Cavaliero 4, Kangur 3, Canavesi ne, Ferrero 0, Eyenga 4, Johnson 3. All. Moretti: Acker 2, Maresca ne, Baparapè ne, Parrillo 0, Laganà ne, Pilepic 11, Waters 25, Callahan 4, Kariniauskas 7, Darden 19, Quaglia 0, Johnson 24. All. Bolshakov