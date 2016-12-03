Proli assolve Repesa dal momento negativo: 'Il nostro coach non si tocca'

Livio Proli ha ribadito con forza che la panchina di Repesa non è a rischio. Il vero flop di questo inizio di stagione è Raduljica.

Il primo bilancio disu questa prima parte di stagione dell'non può di certo essere soddisfacente, dopo le tre recenti scoppole subite dalle Scarpette Rosse in Eurolega. Il presidente dell'Olimpia ha rilasciato una intervista alla Gazzetta dello Sport dove ha smentito categoricamente le ipotesi di un cambio sulla panchina.'Voglio sgombrare il campo da ogni illazione – ha dichiarato Proli alla Rosea – ribadisco con forza che. Siamo primi in campionato a punteggio pieno, abbiamo già un trofeo in bacheca e in Eurolega siamo ancora in corsa per il nostro obiettivo costituito dai Playoff. Certo, stiamo vivendo una fase di appannametno, ma ora bisogna chiudersi in palestra e lavorare duro per invertire la tendenza, cercando di uscire da questa fase di confusione'. In questo momento ogni giocatore è sotto giudizio, nessuno escluso. E non è detto che si possa ripartire proprio dal taglio di qualche giocatore che non sta rendendo secondo le aspettative. 'Valuteremo chi ha la fibra giusta – ha ammonito Proli – per portare avanti un progetto che consideriamo molto valido'. Sono diversi i giocatori dell'Olimpia Milano finiti sul banco degli imputati dopo questo avvio in chiaroscuro nell'avventura europea. Secondo la Gazzetta dello Sport sarebberoi capri espiatori principali . Se il lituano paga colpe relativamente imputabili, per Raduljica le attenuanti sono quasi assenti del tutto. E' difficile, però, trovare un sostituto all'altezza in questa fase di stagione, sia per l'assenza di giocatori liberi in questo ruolo, sia per il costo che comporterebbe il taglio del serbo e l'acquisto di un altro elemento di spessore.