Venezia in paradiso, espugnato il PalaDelMauro: Avellino ko (78-80)

Sugli spalti il (rinnovato) gemellaggio tra le tifoserie,senza esclusione di colpi tra due delle migliori squadre della Serie A. A compiere l'impresa è stata la Reyer Venezia, che sta risalendo a spron battuto in classifica:a quota 14. Il tutto in attesa della partita della Grissin Bon Reggio Emilia, impegnata in casa contro la Betaland Capo d'Orlando: i reggiani hanno la grande occasione di ritrovarsi secondi da soli. Tornando al match tra Avellino e Venezia, agli irpini non è bastata la prova superlativa di Ragland, autore di 30 dei 78 punti avellinesi., che nella seconda metà della gara è salito sugli scudi conducendo gli ospiti ad una vittoria fondamentale. Il primo tempo ha visto subito la partenza fulminea della Reyer, che trascinata da un fantastico Haynes si portava facilmente sul 14-21 alla fine del primo quarto., ma è proprio a quel punto che comincia la rimonta della Sidigas: il protagonista, manco a dirlo, è Ragland, che prende per mano Avellino portandola al sorpasso., grazie anche agli 11 punti di Fesenko. Il secondo tempo è lo specchio del primo: nel terzo quarto Venezia piazza un parziale di 10-0 e si porta sul +10, ma la strigliata di Sacripanti fa bene alla Sidigas, che già all'inizio degli ultimi 10' si riporta sotto (-1)Si lotta punto su punto, ma è Ejim a regalare il +3 a Venezia. A tre secondi dalla fine Leunen ha tre tiri liberi per portare Avellino all'overtime: fallito il primo, realizzato il secondo,E ad impazzire di gioia è la panchina veneziana.