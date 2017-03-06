Liga Acb, il Baskonia vince senza Bargnani: Tenerife batte il Real Madrid e consolida il primato

Successo interno del Baskonia priva ancora di Bargnani bloccato da una lombalgia, mentre il Tenerife supera in casa il Real Madrid e si conferma capolista.

Ilvince ancora contro ile vola al secondo posto in solitaria nella. Ma ancora una volta la squadra basca ha dovuto fare a meno del 'Mago' appiedato da una lombalgia che non gli sta concedendo tregua. Il Baskonia ha sconfitto per 71-63 il Valencia sul proprio parquet in una sfida che valeva doppio visto che i valenciani sono l'avversario diretto per la seconda piazza in campionato. All'andata la squadra di Bargnani aveva perso di 8 punti, quindi con il successo di domenica ha pareggiato il 'basket-average'. In caso di arrivo a pari punti sarà il criterio della differenza punti totale a stabilire chi si classificherà meglio.Squadre nervose e assai fallose nella prima parte di gara. Entrambe hanno pagato lo scotto degli impegni infrasettimanali in Europa e il punteggio si è mantenuto basso (11-12 il primo quarto). Poi i padroni di casa hanno preso in mano le redini del match vincendo i restanti tre parziali, riducendo le percentuali di errore in modo sensibile. Sugli scudiautore di 18 punti, mentre positiva è stata anche la prestazione di(14 punti e 4 assist complessivi). I migliori marcatori per i valenciani sono staticon 13 punti. Negli altri match dellaprosegue la marcia sorprendente delche batte anche ilper 75-64 consolidando il primato in classifica mentre le merengues sono sprofondate al terzo posto a pari merito con Valencia e Barcellona. Si preannuncia davvero intensa la lotta per conquistare il miglior piazzamento in vista dei playoff nel finale di stagione e non mancheranno di certo i colpi di scena.