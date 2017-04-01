Venezia-Avellino, De Raffaele e Sacripanti preparano il big match

Sono le prime degli "umani". E sono pronte a scontrarsi per stabilire chi dei due può legittimamente ambire al ruolo di "anti-Milano". Mancano ancora due giornial PalaTaliercio, ma la tensione è già altissima. Entrambi i team sanno che una vittoria in questa sfida può voler dire tanto, per la classifica ma anche e soprattutto per il morale. L'Olimpia Milano è ormai irraggiungibile, nonostante lo stop nell'ultimo turno che ha permesso a Venezia di rosicchiare un paio di punticini: ecco perchè l'obiettivo principale di Reyer e Sidigas èin vista della post-season.non vuole sentir parlare di un Avellino in difficoltà. "Per qualità di giocatori è seconda dietro l’Olimpia Milano - sottolinea il coach veneziano - E’ una squadra che è terza in classifica in maniera meritata.con particolare attenzione nei dettagli. Ci attende un match duro da un punto di vista fisico ma non dovremo sottovalutare la gestione del ritmo". De Raffaele vuole un PalaTaliercio 'bollente'. "Avremo bisogno del nostro pubblico per metterci quella spinta in più.. E’ un’altra partita difficile del nostro calendario ma ne mancano poche alla fine della regular season ed ognuna sarà decisiva". Dall'altra parte, coach Sacripanti non sa ancora se potrà schierare Ragland. "La spalla è migliorata - spiega Sacripanti - ma dovrà ancora sottoporsi ad ulteriori terapie.perchè sente ancora dolore nell'estensione completa del braccio". Per Sacripanti, la caratteristica principale di Venezia è la fisicità. "Specialmente con l'arrivo di Stone e Batista - precisa il coach avellinese - che sono due giocatori molto fisici".