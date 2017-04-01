San Antonio, che rimonta: beffata Oklahoma. Cleveland batte Phila e scaccia la crisi

Il record di Oscar Robertson vacilla sempre più dopo la 39esima tripla doppia messa a segno da Russell Westbrook, maper mano degli Spurs, autori di una rimonta straordinaria quando nessuno credeva possibile un successo degli uomini di coach Popovich. A metà terzo quarto, infatti,, e San Antonio sembrava costretta al secondo ko consecutivo dopo la disfatta contro Golden State. Una battuta d'arresto che avrebbe pesantemente ridimensionato le legittime ambizioni degli Spurs. Ma nell'ultimo quarto è accaduto l'imponderabile:l, senza dimenticare la classe senza tempo di Manu Ginobili (autore di 8 assist): parziale di 20-2 per gli ospiti, con il pareggio targato Mills quando sul cronometro mancano 4'29'' prima della sirena. Eppure il sorpasso di San Antonio arriverà solo a 56 secondi dal termine: a far esplodere la panchina texana è il canestro di un Aldridge non eccezionale, ma determinante quando la palla 'scotta'.a 20 secondi dalla sirena e successivamente stoppando Westbrook e regalando a Leonard la palla del definitivo trionfo (95-100). Alle croniche assenze di Embiid e Simmons si sono aggiunte quelle Covington e Okafor: davvero troppo facile per Cleveland rialzare la testa dopo un marzo "nero" (6 vittorie e 10 ko).: mattatore - manco a dirlo - LeBron James, che infila 34 punti, 9 rimbalzi e 6 assist che aiutano i Cavs ad uscire fuori dal tunnel. Al resto ci pensano Love e Irving (42 punti in due) e la gran prova a rimbalzo di Thompson.: per il croato solo 8 punti, con 3/12 dal campo. Boston batte Orlando (117-116, 35 punti di Isaiah Thomas) e tiene dietro di una gara i Cavaliers in cima alla Eastern Conference.