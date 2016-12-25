NBA, quanti infortuni: Natale amaro per JR Smith e Belinelli

All'inizio non sembrava un infortunio così importante. Invece, dopo gli esami effettuati, è emerso cheUna brutta tegola per i Cleveland Cavaliers, che perdono un giocatore molto importante per un lungo periodo. Nell'ultima sfida contro Milwaukee, infatti,, rimediando una frattura scomposta: ieri Smith è stato sottoposto ad un intervento chirurgico, come annunciato dalla franchigia dell'Ohio in una nota ufficiale. L'infortunio è accorso dopo uno scontro con Giannis Antetokounmpo. La diagnosi è stata impietosa: stop tra le dodici e le quattordici settimane. Pertanto, JR Smith dovrà rimanere fermo ai box per almeno tre mesi, nella speranza che durante il periodo di riabilitazione non sorgano ulteriori complicazioni. "Ci mancherà - le parole di coach- sia per la sua energia in difesa, che per la capacità di mandare a bersaglio tiri difficili. Ma non voglio alibi. Chi lo sostituirà dovrà essere pronto a giocare., come gruppo, e penso che i miei ragazzi si faranno trovare pronti all'appuntamento con questa sfida". Un altro infortunio non da poco(Los Angeles Clippers), che ha riscontrato un indurimento al bicipite femorale della coscia sinistra. Oltre a Smith e Paul,Non solo la sconfitta dei suoi Hornets contro i Chicago Bulls di coach Hoiberg, ma anche la distorsione alla caviglia sinistra per il giocatore italiano. Al momento non ci sono ancora comunicazioni ufficiali riguardo ai tempi di recupero per la sua distorsione., ex nazionale di basket in Francia (23 presenze), è morto a 36 anni in un incidente d'auto. In carriera Badiane,, ha giocato con Mans e Poitiers e con la Francia ha partecipato agli Europei del 2007 in Spagna.