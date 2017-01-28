Virtus Bologna, Bruttini si presenta: "Mai avuto dubbi, felice di essere qui"

Era stato uno dei nomi più caldi di questa sessione di mercato.L'ala ha deciso così di mettere un punto alla sua avventura con la Germani Brescia: nelle ultime settimane si era parlato di un possibile scambio con la Fiat Torino,L'affare non si è concretizzato, ma Bruttini ha cambiato ugualmente ed è diventato un giocatore delle V nere. "Aspettavo una squadra che mi stimolasse, che fosse la giusta destinazione per me", queste le prime parole di Bruttini da giocatore della Virtus Bologna. ", la volontà è stata quella di venire qui. Per la storia, per la città, per il gruppo e la squadra che ci sono quest’anno. L’ho voluta in tutti i modi e sono felice di essere qui". Molto soddisfatto dell'acquisto il coach bolognese: "Volevamo una persona che non stravolgesse gli equilibri - ha spiegato l'allenatore della Virtus - e fosse duttile a sufficienza,Il profilo di Davide era quello giusto, e il fatto che lui volesse fortemente la Virtus ha fatto sì che i nostri obiettivi coincidessero".Mara Invernizzi è la nuova numero 2 del basket italiano. L’ex campionessa di pallacanestro è stata infatti eletta nella giornata di ieridella Federazione italiana pallacanestro (FIP). “Sono orgogliosa di questa nomina inaspettata – ha detto la Invernizzi al quotidiano "Il Giorno" –Dal canto mio farò tutto il possibile per aiutare il movimento femminile a recuperare le atlete che ha perso negli ultimi anni”.