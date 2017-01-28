Virtus Bologna, Bruttini si presenta: "Mai avuto dubbi, felice di essere qui"
di Redazione
28/01/2017
Era stato uno dei nomi più caldi di questa sessione di mercato. Alla fine Davide Bruttini ha scelto: la sua nuova squadra è la Virtus Bologna. L'ala ha deciso così di mettere un punto alla sua avventura con la Germani Brescia: nelle ultime settimane si era parlato di un possibile scambio con la Fiat Torino, con Abdel Fall pronto a finire alla corte di coach Diana. L'affare non si è concretizzato, ma Bruttini ha cambiato ugualmente ed è diventato un giocatore delle V nere. "Aspettavo una squadra che mi stimolasse, che fosse la giusta destinazione per me", queste le prime parole di Bruttini da giocatore della Virtus Bologna. "Appena è venuto fuori il nome della Virtus non ho avuto più dubbi, la volontà è stata quella di venire qui. Per la storia, per la città, per il gruppo e la squadra che ci sono quest’anno. L’ho voluta in tutti i modi e sono felice di essere qui". Molto soddisfatto dell'acquisto il coach bolognese Ramagli: "Volevamo una persona che non stravolgesse gli equilibri - ha spiegato l'allenatore della Virtus - e fosse duttile a sufficienza, che potesse integrarsi e darci una mano in tanti modi. Il profilo di Davide era quello giusto, e il fatto che lui volesse fortemente la Virtus ha fatto sì che i nostri obiettivi coincidessero". MARA INVERNIZZI NUOVA NUMERO DUE DEL BASKET ITALIANO Mara Invernizzi è la nuova numero 2 del basket italiano. L’ex campionessa di pallacanestro è stata infatti eletta nella giornata di ieri vice-presidente del Consiglio federale della Federazione italiana pallacanestro (FIP). “Sono orgogliosa di questa nomina inaspettata – ha detto la Invernizzi al quotidiano "Il Giorno" – insieme al presidente Gianni Petrucci si può fare molto per il basket italiano. Dal canto mio farò tutto il possibile per aiutare il movimento femminile a recuperare le atlete che ha perso negli ultimi anni”.
Articolo Precedente
Cleveland rialza la testa. James Harden stellare: 51 punti!
Articolo Successivo
Una bella Olimpia Milano sfiora l'impresa a Madrid steccando nel finale