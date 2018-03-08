Home LegaBasket Virtus Bologna, grande attesa per il match contro Milano: sold out e super coreografia

di Redazione 08/03/2018

L'appuntamento è per domenica 11, alle ore 17:30. In quel momento il PalaDozza si vestirà a festa e sarà quasi interamente colorato di bianconero: nel fortino della Virtus Bologna, infatti, arriva l'Olimpia Milano, per quella che si annuncia come una delle gare più interessanti del 21esimo turno. Un pò per il livello della sfida che fa tornare in mente i bei tempi andati, con tanti titoli e trofei conquistati dai due team, un pò perchè la Virtus non disputa un incontro interno da circa un mese (vittoria contro Trento), i tagliandi per il match sono andati praticamente sold out, a dimostrazione ulteriore dell'entusiasmo che la città di Bologna nutre per le proprie squadre di basket. Per l'occasione, la Curva Nord - cuore del tifo virtussino - sta preparando anche una coreografia mozzafiato, per dare una spinta maggiore agli uomini di coach Ramagli. Un sostegno di cui la Virtus Bologna ha certamente bisogno, visto che nell'ultimo periodo i risultati sono stati un pò deludenti. Prima la sconfitta in casa della Dinamo Sassari, poi il ko alle Final Eight di Coppa Italia e infine lo stop di domenica scorsa al PalaTaliercio di Venezia. Serve una svolta, e un'impresa contro una squadra molto forte come l'Olimpia darebbe senz'altro una carica eccezionale. Sarà anche per questo che i virtussini stanno facendo di tutto per recuperare Alessandro Gentile. Colpito dall'infortunio al flessore, il grande ex della sfida (che è stato anche capitano dei milanesi) sta lavorando duramente per cercare di essere in campo proprio contro il suo passato. A rivelare il possibile recupero dell'azzurro è il Corriere dello Sport, che spiega come lo staff medico sia totalmente concentrato su Gentile, e le chances di vederlo in campo domenica pomeriggio non sono affatto poche. Ramagli ha bisogno dei suoi uomini migliori per tenere a distanza le inseguitrici e difendere il piazzamento playoff.