Virtus-Fortitudo, la passione dei bolognesi: biglietti polverizzati in poche ore!

Alcuni hanno addirittura passato la notte al freddo per assicurarsi il bigliettoper essere certo di non perdersi un posto per assistere al supermatchLa passione dei tifosi bolognesi per la pallacanestro non conosce davvero confini. Nemmeno oggi che le due squadre, nonostante un passato glorioso,, seppure entrambe coltivino speranze concrete di ritornare nella massima categoria. Come conferma "Il Resto del Carlino",davanti allo Zamboni53 Store, tutte ordinatamente in fila in base all’arrivo, tutte pronte ad acquistare il prezioso tagliando. Non c’e’ stata ressa, vista l’organizzazione capillare, dello stesso store. Qualcuno alla fine ha anche rinunciato, sia per l'enorme fila che si è accumulata nel corso della mattinata sia per l'elevato costo dei biglietti:Una cifra, chiaramente, non alla portata di tutti. Tutto esaurito, quindi, per la maxi sfida del 6 gennaio, quella stracittadina che anche in A2 conserva ancora tutto il suo fascino.L'esperienza del calcio insegna che si può fare. Proprio ieri si è giocata la Supercoppa Italiana tra Juventus e Milan a Doha, in Qatar (vinta dai rossoneri ai calci di rigore, ndr):, dg della Lega, ne ha parlato ieri a margine della presentazione del nuovo sponsor PosteMobile (che sarà anche il title sponsor delle Final Eight di Coppa Italia a Rimini, ndr): "Il nostro obiettivo è accrescere la visibilità, esattamente come già accade nel calcio - ha spiegato Zurleni - la nostra idea è di farlo già da Settembre con la prossima Supercoppa".