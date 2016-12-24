NBA, vincono Golden State e Cleveland. In attesa della supersfida...

Può essere sintetizzata così la notte appena trascorsa, che aveva in programma ben 12 gare NBA. Le più importanti sono quelle che hanno visto impegnate le finaliste della passata stagione e le 'sorprese' di questa prima parte di regular season. Le conferme sono arrivate proprio da Warriors e Cavs. I gialloblu di Oakland hanno dettato legge anche a Detroit (113-119),Un ruolino di marcia che fa davvero impressione e che rischia davvero di far tremare il record di vittorie degli uomini di coach Kerr del 2015/2016. Va detto che in casa dei Pistons i superfavoriti hanno rischiato, e non poco:, alzando bandiera bianca solo all'ultimo giro di orologio, quando Klay Thompson (che fino ad allora era rimasto anonimo) ha infilato i punti decisivi per la vittoria ospite. 32 punti per Kevin Durant, mentre l'altro "Splash Brother", Steph Curry, ne ha messi a segno 25. Il pronostico della vigilia viene nettamente confermato da quanto visto in campo., mandando ben 7 giocatori in doppia cifra. I Nets provano ad arginare lo strapotere dei Cavaliers con Lopez e Kilpatrick, ma già nelle prime battute si capisce come andrà a finire.: lo svantaggio sale nella ripresa fino a 46 punti, quando Cleveland tira il freno a mano e si 'riposa' in vista della super sfida di Natale contro Golden State. Niente da fare per i Rockets di Mike D'Antoni, che affondano a Memphis sotto i colpi di Conley (24 punti):Una serata difficile anche per le squadre di Los Angeles: i Clippers vengono sconfitti a domicilio dai Mavericks (88-90) , mentre i Lakers vanno ko ad Orlando (109-90).. Con 11 rimbalzi e 11 assist, la stella dei Thunder realizza la 14esima tripla doppia stagionale.