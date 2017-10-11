Home NBA 76ers, maxi rinnovo per Joel Embiid: 148 milioni in 5 anni. Con delle clausole...

di Redazione 11/10/2017

Il motto degli ultimi anni dei Philadelphia 76ers è "Trust the Process", fiducia nel processo, che è diventato lo slogan di tutto l'ambiente dei Sixers. Dopo anni di sofferenze e di "tank", finalmente Phila sembra poter disporre di un roster competitivo, almeno per provare a lottare per un posto nei playoff. Una qualificazione alla post-season, da queste parti, manca dal 2012, quando i 76ers furono sconfitti al secondo turno contro i Celtics. Markelle Fultz, Ben Simmons, Dario Saric, Robert Covington sono la base di grande talento su cui punta Phila, ma il team allenato da coach Brett Brown dimostra di credere ciecamente in Joel Embiid, il vero uomo di punta del "Process" dei Sixers. Il camerunense, finora, ha giocato pochissimo (solo 31 partite in NBA, ndr) a causa di numerosi problemi fisici, ma quando è sceso in campo ha dimostrato tutto il suo (grosso) valore. Per questo, Phila ha voluto siglare il rinnovo di Embiid per le prossime 5 stagioni a 148 milioni di dollari complessivi. Il nuovo accordo partirà dalla stagione 2018-2019. Una cifra che ha fatto storcere il naso a coloro che ritengono un pò azzardata una spesa del genere per un giocatore che non fornisce garanzie dal punto di vista fisico, ma proprio in virtù di questo 'ragionevole dubbio' i 76ers hanno escogitato una formula per cautelarsi a dovere, ovvero delle clausole legate alle presenze in campo di Embiid. Per farla breve, in caso di assenza prolungata scatteranno delle 'tutele salariali' in favore di Philadelphia, che non sono state ancora specificate. La scelta fatta dalla dirigenza dei 76ers rende particolarmente felice coach Brown, che sa di avere a disposizione uno dei migliori giocatori (almeno potenzialmente...) dell'intera Lega. "Riesce a fare cose - ha detto il coach dei Sixers - che mi riportano alla mente quelle persone che ascoltando per la prima volta una canzone, riescono subito a suonarla".