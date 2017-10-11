Home Eurolega Champions League, Reyer Venezia affonda il Bavit dopo tre extratime

di Redazione 11/10/2017

La Reyer Venezia affonda i turchi del Banvit, Haynes fallisce il canestro della vittoria nei tempi regolamentari poi ci pensa Orelik. La Reyer Venezia supera i turchi del Banvit dopo una sfida non adatta ai deboli di cuore. Ci sono voluti tre tempi supplementari per la vittoria della Reyer. Venezia domina, va anche sul +18 nel terzo quarto poi va sotto, con i turchi che si portano sul 77-80 e vanno vicini al colpaccio. Ci pensa Haynes con una tripla sulla sirena con fallo a rimettere le cose a posto, sbagliando però il libero del sorpasso. Sull' 80-80 si va all'extratime, ma non ne basterà solo uno per determinare la squadra vincente. Orelik sfida il suo passato e De Raffaele lo premia facendolo partire in quintetto. L’Umana preme subito sull'acceleratore, trovando con Jenkins e Bramos dall’arco i punti per prendere il largo in avvio. Taylor prova a riportare a galla il Banvit, ma i lagunari sono in serata di vena facendo segnare il +15 (38-23) che sembra orientare chiaramente la sfida. Watt domina sotto canestro (13 punti, 5 rimbalzi), regalando il massimo vantaggio alla Reyer Venezia (44-28) a 6” dalla seconda sirena. La squadra di De Raffale ha il torto di disunirsi nella ripresa, mollando soprattutto in difesa dove prima aveva dettato legge. Bramos è costretto a rimanere in panca con la mano dolorante e la sua assenza peserà e non poco. Taylor diventa praticamente immarcabile e i turchi volano sul 76-73. Il finale convulso è quello già raccontato, con Haynes che fallisce il libero del successo e la gara che necessita di ben tre over time per assegnare i due punti. Nel terzo supplementare, l'uomo in più è Orelik (31 punti) che mette in ginocchio i suoi ex compagni e mette il sigillo al primo successo in Champions della Reyer Venezia. Venezia:Orelik 24; Haynes 22; Watt 19. Banvit: Thomas 25; Kulig 19; Taylor 17.