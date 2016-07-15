Caricamento...

DotBasket.it Logo DotBasket.it

Barcellona, in autunno il primo "NBA Cafè" d'Europa

Redazione Avatar

di Redazione

15/07/2016

Facebook
Twitter
Whatsapp
Barcellona, in autunno il primo
barcellonaQuante volte avete sognato un locale dove gustarvi 24 ore su 24 le partite NBA, incontrare campioni del passato e del presente, acquistare la canotta del vostro team preferito e allo stesso tempo placare la vostra fame con hamburger e patatine? Ecco, se negli Stati Uniti questi luoghi sono piuttosto comuni, ora tutto questo sarà possibile anche in Europa, per la precisione in Spagna. A Barcellona, infatti, verrà inaugurato in autunno il primo NBA Cafè d'Europa, che troverà casa proprio sulla Rambla, luogo storico della città spagnola. L'annuncio è stato dato dalla NBA stessa e dal gruppo di ristorazione spagnolo AN Grup, già possessore di 28 ristoranti con cui riesce a servire circa 5 milioni di clienti l'anno. L'NBA Cafè sarà il primo locale in Europa nel suo genere. Sarà grande all'incirca 1200 metri quadri, interamente all'avanguardia, per offrire alla clientela il massimo dal punto di vista non solo culinario, ma anche di intrattenimento. Il progetto è stato realizzato da Lazaro Rosa-Violan, già attivo in oltre 230 hotel, ristoranti, punti vendita in tutto il globo: non a caso, è uno dei maggiori interior designer iberici. Cosa 'accadrà' all'interno dell'NBA Cafè? Come detto, ci sarà una zona merchandising, per permettere ai clienti di ammirare e acquistare oggetti della propria squadra del cuore. Inoltre, il locale sarà fornito di immagini e cimeli riguardanti squadre, partite e personaggi del massimo campionato professionistico statunitense. Tantissimi gli schermi presenti, tra cui un 'jumbotron' a quattro facce posizionato proprio sopra l'area bar. Sulle 'tv' verranno trasmessi match, highlights, reportage, storie e tutto ciò che concerne il mondo dell'NBA. E non è tutto: in alcuni momenti della stagione sarà possibile incontrare qui alcuni campioni del passato ma anche del presente.  Artemi Nolla Furriol, presidente e fondatore di AN Grup, definisce l’NBA Café di Barcellona "una splendida sfida". "Siamo entusiasti di lavorare al fianco di NBA - spiega - e non vediamo l’ora di creare un locale che rappresenti una vera e propria eccellenza per quanto riguarda gli interni, il menu e il merchandising, per regalare a tutti i fan NBA un’esperienza senza precedenti”.
Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

Kobe Bryant a Milano per il clinic con Ettore Messina

Articolo Successivo

Dinamo Sassari: Johnson-Odom potrebbe saltare, conferma Logan ?

Redazione Avatar
Redazione

Articoli Correlati

I paperoni della NBA: il vorticoso e redditizio business di LeBron James

I paperoni della NBA: il vorticoso e redditizio business di LeBron James

05/07/2021

LeBron devasta Boston, Cleveland pareggia i conti: 111-102, serie sul 2-2

LeBron devasta Boston, Cleveland pareggia i conti: 111-102, serie sul 2-2

22/05/2018

Golden State distrugge Houston: 126-85, è 2-1 Warriors

Golden State distrugge Houston: 126-85, è 2-1 Warriors

21/05/2018