Barcellona, in autunno il primo "NBA Cafè" d'Europa

, incontrare campioni del passato e del presente, acquistare la canotta del vostro team preferito e allo stesso tempo placare la vostra fame con hamburger e patatine? Ecco, se negli Stati Uniti questi luoghi sono piuttosto comuni, ora tutto questo sarà possibile anche in Europa, per la precisione in Spagna., che troverà casa proprio sulla Rambla, luogo storico della città spagnola. L'annuncio è stato dato dalla NBA stessa e dal gruppo di ristorazione spagnolo AN Grup, già possessore di 28 ristoranti con cui riesce a servire circa 5 milioni di clienti l'anno. L'NBA Cafè sarà il primo locale in Europa nel suo genere., per offrire alla clientela il massimo dal punto di vista non solo culinario, ma anche di intrattenimento. Il progetto è stato realizzato da Lazaro Rosa-Violan, già attivo in oltre 230 hotel, ristoranti, punti vendita in tutto il globo: non a caso, è uno dei maggiori interior designer iberici. Cosa 'accadrà' all'interno dell'NBA Cafè? Come detto, ci sarà una, per permettere ai clienti di ammirare e acquistare oggetti della propria squadra del cuore. Inoltre, il locale sarà fornito di immagini e cimeli riguardanti squadre, partite e personaggi del massimo campionato professionistico statunitense. Tantissimi gli schermi presenti,posizionato proprio sopra l'area bar. Sulle 'tv' verranno trasmessi match, highlights, reportage, storie e tutto ciò che concerne il mondo dell'NBA. E non è tutto: in alcuni momenti della stagione sarà possibile incontrare qui, presidente e fondatore di AN Grup, definisce l’NBA Café di Barcellona "una splendida sfida". "Siamo entusiasti di lavorare al fianco di NBA - spiega - e non vediamo l’ora di creare un locale che rappresenti una vera e propria eccellenza per quanto riguarda, per regalare a tutti i fan NBA un’esperienza senza precedenti”.