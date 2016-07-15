Barcellona, in autunno il primo "NBA Cafè" d'Europa
di Redazione
15/07/2016
Quante volte avete sognato un locale dove gustarvi 24 ore su 24 le partite NBA, incontrare campioni del passato e del presente, acquistare la canotta del vostro team preferito e allo stesso tempo placare la vostra fame con hamburger e patatine? Ecco, se negli Stati Uniti questi luoghi sono piuttosto comuni, ora tutto questo sarà possibile anche in Europa, per la precisione in Spagna. A Barcellona, infatti, verrà inaugurato in autunno il primo NBA Cafè d'Europa, che troverà casa proprio sulla Rambla, luogo storico della città spagnola. L'annuncio è stato dato dalla NBA stessa e dal gruppo di ristorazione spagnolo AN Grup, già possessore di 28 ristoranti con cui riesce a servire circa 5 milioni di clienti l'anno. L'NBA Cafè sarà il primo locale in Europa nel suo genere. Sarà grande all'incirca 1200 metri quadri, interamente all'avanguardia, per offrire alla clientela il massimo dal punto di vista non solo culinario, ma anche di intrattenimento. Il progetto è stato realizzato da Lazaro Rosa-Violan, già attivo in oltre 230 hotel, ristoranti, punti vendita in tutto il globo: non a caso, è uno dei maggiori interior designer iberici. Cosa 'accadrà' all'interno dell'NBA Cafè? Come detto, ci sarà una zona merchandising, per permettere ai clienti di ammirare e acquistare oggetti della propria squadra del cuore. Inoltre, il locale sarà fornito di immagini e cimeli riguardanti squadre, partite e personaggi del massimo campionato professionistico statunitense. Tantissimi gli schermi presenti, tra cui un 'jumbotron' a quattro facce posizionato proprio sopra l'area bar. Sulle 'tv' verranno trasmessi match, highlights, reportage, storie e tutto ciò che concerne il mondo dell'NBA. E non è tutto: in alcuni momenti della stagione sarà possibile incontrare qui alcuni campioni del passato ma anche del presente. Artemi Nolla Furriol, presidente e fondatore di AN Grup, definisce l’NBA Café di Barcellona "una splendida sfida". "Siamo entusiasti di lavorare al fianco di NBA - spiega - e non vediamo l’ora di creare un locale che rappresenti una vera e propria eccellenza per quanto riguarda gli interni, il menu e il merchandising, per regalare a tutti i fan NBA un’esperienza senza precedenti”.
